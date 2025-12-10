Nella mattina del 10 dicembre a Crotone, tre persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere, estorsione e illecita concorrenza, con l'aggravante mafiosa. Il blitz ha visto l'impiego di oltre 30 militari e unità cinofile, che hanno eseguito anche il sequestro di beni per un valore complessivo superiore a un milione di euro, tra cui società, immobili e autoveicoli. L'inchiesta ha svelato la rete di interessi economici legati a un sodalizio criminale di matrice 'ndranghetista, attivo nel settore del food e beverage nella zona di Crotone, ma con ramificazioni anche a livello nazionale.

Crotone, le accuse contro i tre arrestati

L'operazione che ha portato agli arresti si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro la criminalità organizzata nella provincia di Crotone. I tre soggetti arrestati sono accusati di far parte di un’associazione a delinquere di tipo mafioso, operante soprattutto nel settore commerciale del lungomare crotonese, uno dei punti nevralgici dell’economia locale.

Le indagini hanno permesso di raccogliere prove a carico degli arrestati, i quali, tramite intimidazioni e minacce, avevano imposto il proprio controllo su numerosi esercizi commerciali. Le accuse includono anche il trasferimento fraudolento di valori e il ricorso a comportamenti tipici delle organizzazioni mafiose per consolidare un monopolio commerciale nel settore food e beverage.

Le attività illegali miravano a mettere in difficoltà gli imprenditori onesti e a costringere i commercianti a sottostare alle richieste estorsive.

La risposta delle istituzioni a Crotone: l'importanza della legalità per la crescita del territorio

Commentando l'operazione, il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha espresso un apprezzamento per il lavoro della Guardia di Finanza e per il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. In un comunicato ufficiale, Voce ha sottolineato l'importanza di azioni come questa per difendere l'economia locale e garantire la sicurezza agli operatori economici onesti. Il primo cittadino ha ribadito la necessità di un’azione sinergica tra le forze dell'ordine e la magistratura per prevenire l'infiltrazione della criminalità nell'economia legale.

L’Amministrazione di Crotone ha anche annunciato il proprio impegno a sostenere tutte le iniziative volte a difendere la legalità e a promuovere uno sviluppo sano del territorio.