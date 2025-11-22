Natale è ormai vicino e nella case calabresi, come ogni anno, ci si accinge a preparare i dolci natalizi della tradizione. Uno di questi è la pitta 'mpigliata, un dolce tipico di San Giovanni in Fiore, una località della provincia di Cosenza.

La pitta 'mpigliata non è soltanto un dolce sublime al palato, ma anche un dessert molto profumato grazie alla presenza di noci, uvetta, anice e cannella.

La preparazione della pitta 'mpigliata è semplice e di breve durata; di seguito, si propone la ricetta in tutte le sue fasi.

Gli ingredienti della pitta 'mpigliata

Gli ingredienti della pitta 'mpigliata di Calabria sono i seguenti.

Per la pasta frolla:

3 kg di farina;

4 uova;

1 bustina di lievito per dolci;

250 g di zucchero;

2 arance;

1 bicchiere di Cinzano;

1 bicchiere di olio di girasole.

Per il ripieno:

450 g di uva passa sultanina;

450 g di noci tritate;

200 g zucchero;

1 bicchierino anice (liquore);

1 limone;

2 arance;

cannella in polvere q.b.

Per lucidare: 450 g di miele di castagno.

Pitta 'mpigliata calabrese: la preparazione

Iniziare la preparazione della pitta 'mpigliata ammollando l’uva passa sultanina in acqua tiepida per circa 20 minuti; terminato questo tempo, occorre scolarla, strizzarla e asciugarla bene con uno strofinaccio.

Inserire in un una ciotola piuttosto grande l’uvetta ammollata, le noci tritate e lo zucchero, dopodiché aggiungere l'anice, il succo e la scorza delle arance e del limone assieme a una manciata di cannella in polvere. Infine, amalgamare bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Per la preparazione della pasta, rompere le uova e sbatterle con una frusta a mano.

Far cuocere all'interno di un pentolino lo zucchero, il liquore e l'olio, mescolare delicatamente e spegnere nel momento in cui lo zucchero sarà completamente sciolto. Successivamente, unire al composto il succo d’arancia e versare il tutto all'interno del contenitore con le uova. Unire la farina e il lievito e amalgamare fino ad ottenere un panetto piuttosto compatto.

Staccare un pezzetto di impasto, stenderlo con un matterello facendogli assumere una forma rotonda da definire con una rotella dentellata. Prendere altri piccoli pezzi di impasto e passarli nella macchinetta per la pasta ottenendo delle sfoglie rettangolari e sottili come quelle delle lasagne.

Nella parte centrale di ogni sfoglia rettangolare e per tutta la lunghezza inserire un po’ del ripieno di uva passa e noci, dopodiché chiudere a fagottino eliminando con una rotella dentellata la parte di pasta in eccesso. Raccogliere a chiocciolina e metterla sulla pasta sfoglia che fa da base. Realizzare ulteriori chioccioline avvolgendole intorno alla prima, fino a completare la pitta 'mpigliata. Togliere la base in eccesso e avvolgere l’estremità attorno alla circonferenza esterna del dolce, dopodiché legare con uno spago.

Continuare tale procedimento fino a finire tutto l’impasto.

Cuocere la pitta 'mpigliata nel forno a legna o in quello elettrico a 180 gradi per circa 40 minuti.

Dopo averla sfornata, occorre spennerla con il miele.

Consigli

La pitta 'mpigliata è ancora più gustosa se consumata il giorno successivo alla preparazione.