Travolto da un'auto a Roma mentre era su un marciapiede nella notte tra il 19 e il 20 ottobre, è morto sul colpo il 18enne Francesco Valdiserri. Camminava in compagnia di un amico sulla Cristoforo Colombo, arteria della Capitale a scorrimento veloce. La vittima è figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro. Chi guidava l'auto, una 23enne, è stata arrestata per omicidio stradale aggravato. La notizia battuta dalle agenzie ha sconvolto il mondo del giornalismo e delle istituzioni politiche. I funerali si svolgeranno domani, sabato 22 ottobre, alla chiesa di Santa Maria Liberatrice nel quartiere di Testaccio.

Roma, l'investitrice recidiva

Giovedì notte, un'auto, una Suzuki Swift guidata da una 23enne, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire un palo della segnaletica stradale per poi investire il 18enne Francesco Valdiserri mentre camminava su un'area pedonale laterale della Cristoforo Colombo in direzione Raccordo anulare, all'altezza di via Alessandro Severo. Centrato in pieno, Francesco è morto subito. Illeso l'amico che era con lui a piedi. Sul posto sono subito accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e il personale medico del 118.

La 23enne alla guida della Suzuki, trasportata all'ospedale Sant'Eugenio per alcune ferite riportate e medicata, è risultata positiva agli esami tossicologici e alcolemici.

Il tasso alcolemico era di tre volte superiore al limite consentito per legge. Sono state inoltre riscontrate tracce di cannabinoidi. Il telefono della ragazza è stato sequestrato per accertare se anche una distrazione legata all'uso dello stesso, possa aver contribuito alla perdita del controllo del mezzo. A causare l'incidente mortale, oltre all'abuso di alcol e alla scarsa lucidità, potrebbe essere stata anche l'alta velocità.

Il 21enne che le era accanto nell'auto è anche lui rimasto ferito in maniera lieve. Con l'accusa di omicidio stradale aggravato la Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per la 23enne.

Il pm di turno, Erminio Amelio, ha affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo del ragazzo che è stata eseguita ieri al Policlinico di Tor Vergata.

Si tratta della sesta vittima sulle strade di Roma da sabato scorso. Nella grande arteria di collegamento tra Roma e Ostia, considerata la più pericolosa strada della Capitale, si sono verificati numerosi incidenti mortali. Giorni fa, è morta un'attrice che rientrava in auto a casa.

Il dolore della mamma Paola Di Caro

I genitori del ragazzo morto sono firme note ai lettori del quotidiano di via Solferino, Paola Di Caro e Luca Valdiserri. Lei è giornalista di politica, segue il centrodestra, lui giornalista sportivo si occupa della As Roma. A dare la notizia via Twitter, è stata proprio Paola Di Caro: nel breve testo racconta "del suo 18enne meraviglioso" che aveva cominciato a 'correre' nella vita, e invece è stato fermato per sempre da un'auto che lo ha travolto e ora quel figlio non tornerà più.

"Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla", scrive Di Caro, tracciando la disperazione totale di una madre. Francesco amava la musica, il rock, era appassionato di sport. Tra le foto diffuse sui social, ce n'è una in cui è euforico dopo aver preso il diploma al liceo Socrate di Roma. In un'altra, è accanto all'immagine di Diego Maradona: il ritratto della felicità. "Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio", ha scritto la mamma in un altro tweet. Francesco sarebbe diventato 19enne a giorni.

Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più.

Il cordoglio della politica

Immediato il cordoglio espresso dagli esponenti politici di tutti gli schieramenti ai genitori Paola Di Caro e Luca Valdiserri, a cominciare dalla leader di FdI Giorgia Meloni: "Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l'inferno", ha twittato.

Il commento su Twitter di Matteo Salvini è da papà pronto a un abbraccio e a una preghiera.

Altri messaggi sono arrivati sempre via Twitter dal segretario del Pd, Enrico Letta, e da Carlo Calenda. "Un abbraccio fortissimo perché qualsiasi parola è inutile", lo ha inviato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. "Senza parole", il commento di Francesco Lollobrigida che rispetta il dolore.️ "Oltre ogni dolore immaginabile, il commento di Annamaria Bernini di Forza Italia. Parole di solidarietà e affetto, infine, da parte di Maurizio Gasparri.