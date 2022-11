Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le Stelle, ha avuto un'ischemia cerebrale. L'annuncio è arrivato direttamente dallo staff della trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci, tramite una nota stampa.

Sguazzini prese parte come concorrente al programma di Rai1 nel 2016 e arrivò terzo in classifica. Per capire le conseguenze, il modello dovrà adesso sottoporsi ad ulteriori esami clinici.

Ballando con le Stelle: 'Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale'

In una nota diffusa alla stampa nella giornata del 1° novembre, lo staff di Ballando con le Stelle ha scritto: "Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale (...) dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti per comprendere le cause".

Il modello prese parte al programma nel 2016 e gareggiò in coppia con Veera Kinnunen. In quell'edizione di Ballando con le Stelle avevano partecipato concorrenti del calibro di Rita Pavone, Platinette, Asia Argento e Salvo Sottile. Luca era riuscito a conquistare la medaglia di bronzo, giungendo terzo alle spalle di Nicole Orlando con Stefano Oradei (secondi classificati) e di Iago Garcia in gara con Samantha Togni (vincitori di quell'edizione).

Chi è Luca Sguazzini?

Luca Sguazzini è nato a Torino nel 1988 e di professione è un modello e fotomodello. In gioventù ha vissuto in Australia (dove ha svolto il mestiere di allevatore di mucche), poi in Giordania e in Indonesia.

A Ballando con le Stelle, nel 2016, si era fatto notare non solo per il suo possente aspetto fisico, ma anche per la bravura mostrata sulla pista da ballo del Foro Italico.

A giugno 2022, Luca Sguazzini è diventato papà di una bambina, avuta dalla compagna Sara Bertagnolli.

Messaggi d'affetto da parte dei telespettatori e della sua ex maestra di ballo

Dopo aver appreso la notizia riguardante Luca Sguazzini, diversi utenti sui social si sono riversati sul profilo Instagram del modello. Sotto al post in cui è ritratta la sua bambina, gli utenti hanno lasciato vari commenti, come: "La tua bimba ti darà tanta forza", qualcuno ha definito l'ex concorrente di Ballando con le Stelle "un guerriero", mentre qualcun altro si è detto fiducioso che Luca possa superare questo momento di difficoltà.

Intanto l'ex maestra di ballo a "Ballando" di Sguazzini, Veera Kinnunen ha scritto: "Forza Luca". Anche il ballerino Stefano Oradei ha commentato: "Ho appreso solo ora la notizia, ti sono vicino amico mio. Forza Brother".