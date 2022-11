Manca pochissimo alle nozze con Salvio Calabretta ma per Luisa Monti sembra non esserci pace. Dopo aver dovuto rimandare già una volta il matrimonio, l'ex dama di Uomini e donne è stata portata d'urgenza in ospedale con l'ambulanza dopo essersi presa un grosso spavento. Improvvisamente, Luisa non ha potuto più muoversi e parlare e così il suo compagno ha voluto subito farla vedere dai medici. Successivamente è stata lei stessa, direttamente dalla barella e poi da letto di casa sua dopo le dimissioni, a raccontare cosa è successo nei minimi dettagli.

Brutto spavento per Luisa e Salvio

'Stamattina ci siamo presi uno bello spavento. Soprattutto Salvio', ha esordito Luisa ieri 29 novembre in serata sul suo profilo Instagram mentre si trovava in una barella del pronto soccorso. 'Non riuscivo più a parlare e non riuscivo più a muovermi', ha proseguito la dama che ha riferito però quello che gli altri le hanno raccontato visto che lei era come assente. 'Si presume che abbia avuto una sincope', ha poi concluso la dama riferendo di aver dovuto effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Grossa paura per Luisa che di certo al momento sta vivendo un periodo bello, visto che il matrimonio con il grande amore trovato all'interno degli studi di Uomini e Donne sta per convolare a nozze, ma anche stressante.

L'ex dama ha dovuto affrontare non solo la scoperta della malattia, un tumore al seno, ma anche le operazioni e le cure a base ormonale che l'hanno provata dal punto di vista psicologico che fisico.

Luisa spiega ai fan il suo stato di salute

Successivamente, è stata sempre Luisa a farsi viva con i suoi follower che la seguono con affetto fin dalla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

La donna ha voluto rassicurare chi le ha dimostrato molto affetto. 'Sono svenuta da sveglia', ha affermato Monti, aggiungendo che può accadere in particolari momenti della vita può succedere visto che è appunto il cervello che comanda tutto il corpo.

'Sono stati due anni molto difficili', ha proseguito Luisa spiegando che ha avuto un'afasia.

Adesso, però, tutto è rientrato anche perché gli esami compresa la tac hanno dato tutti esiti negativi. Adesso, Luisa è consapevole che deve rallentare un po' il ritmo per evitare che un problema del genere possa ripresentarsi un'altra volta. Infine, la ex dama ha voluto ringraziare tutti perché è stata travolta da un'ondata d'affetto. Già in passato la donna, di fronte a prove ancora più difficili, ha saputo mettere in campo la sua grossa forza d'animo per cui anche adesso saprà fare lo stesso. Di certo dopo la cerimonia, Luisa avrà modo di riposarsi e recuperare le forze, felice per aver potuto coronare finalmente il suo sogno d'amore.