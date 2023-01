É stata ritrovata Miriam H., la ragazza16enne scomparsa lunedì 9 gennaio mentre andava a Scuola. La ragazzina, residente nel piccolo comune di Casarile, ad ovest di Milano, era stata vista per l'ultima volta a Pavia, dove frequenta un istituto professionale, in compagnia di un misterioso ragazzo. Ancora non è chiaro se sia stata la giovane a contattare i familiari o se sia stata "segnalata" alle forze dell'ordine. Anche le trasmissioni "Chi l'ha visto?" e "La vita in diretta", nei giorni scorsi, si erano interessate al caso di cronaca ed avevano rilanciato l'appello della mamma della giovane.

Nella giornata di domenica 15 gennaio, invece, ad Orezzo, frazione di Gazzaniga (comune della Valseriana, in provincia di Bergamo) sono state sospese le ricerche di una 17enne scomparsa nel nulla mercoledì 11 gennaio.

Ritrovata Miriam

Nella tarda serata di ieri, lunedì 16 gennaio, come confermato dalla sindaca di Casarile, Silvana Cantoro, Miriam H. ha potuto riabbracciare i genitori. La ragazza, come da protocollo, è stata accompagnata in caserma per gli accertamenti del caso e, al momento, come sottolineato dalla prima cittadina, ancora non si sa dove e con chi abbia trascorso gli ultimi 8 giorni. "La cosa importante - ha puntualizzato Cantoro - è che sta bene e che è tornata a casa".

Sconosciute anche le circostanze che hanno portato al ritrovamento.

Non si sa, infatti, se la studentessa abbia deciso spontaneamente di contattare mamma e papà, se si sia presentata ai carabinieri o se sia stata rintracciata anche grazie ad una segnalazione di qualche cittadino. Diverse trasmissioni, infatti, si sono interessate al caso. Proprio nelle scorse ore, Alberto Matano, durante la "Vita in diretta" aveva dato voce alle preoccupazioni dei genitori che temevano che le fosse accaduto qualcosa di brutto.

"Torna - l'aveva esortata disperata la mamma - tutto s'aggiusta".

La scomparsa di Miriam

Miriam H. studentessa all'istituto professionale, sezione alberghiera, "Luigi Cossa" di Pavia, lunedì 9 gennaio aveva lasciato la sua abitazione di Casarile per riprendere le lezioni dopo la pausa natalizia. La ragazza, che non aveva mai dato problemi, invece di entrare in classe aveva, però, "bigiato" ed era andata in centro in compagnia un giovane, sconosciuto alla famiglia.

Qui, avrebbe incontrato, casualmente una zia.

Non vedendola rientrare a casa e trovando sempre il telefono spento, i genitori avevano sporto denuncia di scomparsa e, almeno in primo momento, avevano pensato ad un allontanamento volontario; forse, si erano detti, Miriam temeva di essere punita per le tante assenze non giustificate collezionate dall'inizio dell'anno scolastico.