Un giovane operaio di origini calabresi di 34 anni poche ore fa ha perso la vita mentre stava lavorando all'interno del cantiere del Terzo Valico. Un altro lavoratore siciliano sarebbe invece rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti pare che una forte fiammata causata probabilmente da metano abbia travolto gli operai. La dinamica non risulta essere però ancora chiara. Sul luogo dell'esplosione diversi mezzi di soccorso.

Esplosione al cantiere del Terzo Valico, muore operaio calabrese

Si chiamava S.C. e aveva 34 anni il giovane operaio di Roccabernarda, nel crotonese, che poche ore ha perso la vita mentre stava lavorando nel cantiere del Terzo Valico, in provincia di Alessandria, precisamente nel comune di Valeggio. Le informazioni su quando si è verificato sono ancora sommarie, ma sembrerebbe che , mentre diversi operai stavano lavorando all'interno della galleria, sono stati travolti da una fiammata che probabilmente è stata causata da metano che era presente all'interno della roccia. La fiammata ha colpito in pieno l'operaio e un collega di origine siciliana di 53 anni di cui al momento non è stato reso noto il suo nome.

Sul luogo si sono quindi recati tempestivamente diversi mezzi di soccorsi per prestare i primi aiuti. Le condizioni del giovane operaio proveniente dalla Calabria sono sembrate essere fin da subito molto gravi e il personale sanitario ha quindi deciso di trasferirlo immediatamente in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni si sono però ulteriormente aggravate e durante il trasporto, nonostante i sanitari abbiano tentato di fare il possibile per rianimarlo, ne hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Le condizioni di salute dell'altro operaio risulterebbero comunque gravi in quanto avrebbe riportato diverse ustioni sulle mani, sulle braccia e sul volto. Dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasferito in ospedale dove è attualmente sta lottando fra la vita e la morte.

Solidarietà da parte dei sindacati

Intanto il funzionario referente Fillea Cgil per il Terzo Valico, Gaetano Nigro, ha comunicato che nelle prossime ore partiranno diversi indagini per capire cosa sia effettivamente successo onde evitare equivoci.

Sgomento ed incredulità nel piccolo comune di residenza della vittima

A Roccabennarda c'è molto sgomento ed incredulità fra gli abitanti e gli amici del giovane operaio. Il sindaco del piccolo paesino, Luigi Foresta, ha scritto su Facebook che l'intera amministrazione comunale è rimasta scossa all'apprensione della drammatica notizia e che tutti si vogliono stringere al dolore della famiglia.