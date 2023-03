Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?" del 22 marzo, Federica Sciarelli è tornata ad occuparsi del caso di cronaca nera dell'accumulatore seriale trovato morto nel suo appartamento, in via Mazzini 42, a Foggia. Ai microfoni del programma, per l'occasione, è intervenuto l'operaio che ha trovato il corpo senza vita dell'uomo.

Questi ha spiegato come il cadavere fosse coperto da vestiti, giornali e immondizia. L'operaio ha dichiarato che si trovava nell'appartamento per sgomberarlo, ma non si sarebbe mai aspettato di rinvenire un corpo senza vita: "Era in putrefazione, credo sia morto mesi prima".

Nel corso degli anni l'80enne aveva accumulato innumerevoli rifiuti che avevano invaso l'intera abitazione. L'olezzo e la sporcizia avevano attirato nel corso del tempo topi e insetti, destando la preoccupazione da parte dei vicini di casa dell'uomo. L'80enne viveva da solo.

L'ordine di sgombero dell'appartamento è arrivato solamente solo dopo che "Chi l'ha visto?" si è occupato del caso.

L'appello dei vicini a 'Chi l'ha visto?'

I vicini di casa dell'accumulatore seriale si sono rivolti a "Chi l'ha visto?" lo scorso 1° marzo, ossia sedici giorni prima del rinvenimento del corpo dell'anziano. Lo avevano fatto non solo perché l'uomo risultava scomparso (ed erano preoccupati per la sua sorte) ma anche perché la porta dell'appartamento era stata lasciata aperta e dall'abitazione fuoriuscivano topi, insetti e miasmi.

La bonifica dell'appartamento è infine stata effettuata a partire dal 2 marzo in seguito ad un'ordinanza commissariale pervenuta all'amministratore di sostegno dell'80enne. Nel documento era precisato come l'abitazione versasse in una situazione di pericolo per la salute pubblica. Nell'ordinanza è stato precisato anche come la bonifica dovesse essere conclusa entro un massimo di cinque giorni.

Viveva solo in casa

Sono stati gli operai della ditta chiamata ad effettuare la bonifica dell'appartamento a ritrovare il corpo dell'80enne. Ora sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle reali cause di morte dell'uomo, si attende la disposizione da parte del magistrato.

La salma si trova attualmente in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'anziano signore abitava nel suo appartamento da solo e da anni non aveva contatti con la moglie e i figli. Era tuttavia abbastanza conosciuto nel suo quartiere e i suoi vicini sapevano che avesse l'abitudine di accumulare qualsiasi cosa in casa sua.

Spesso l'uomo era visto muoversi con l'ausilio delle stampelle, mentre era intento a prendere oggetti e immondizia da portare a casa. Durante il primo sopralluogo da parte dei vigili del fuoco nell'abitazione, nessuno si sarebbe accorto della presenza del cadavere dell'80enne.