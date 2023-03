Una giovane di 22 anni di origini calabresi ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi in provincia di Parma. La ragazza si trovava a bordo della propria autovettura insieme al fratello e, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada.

Per lei non c'è stato nulla da fare, nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Il fratello è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire al meglio la dinamica del fatto di cronaca.

Parma, giovane studentessa universitaria perde la vita in un incidente stradale

Si chiamava Sara Loiero ed era originaria di Crucoli Torretta (in provincia di Crotone) la giovane 22enne che nella serata di sabato 18 marzo è rimasta coinvolta in un incidente nei pressi di Parma, precisamente a Borgonovo, una frazione del comune di Sissa Trecasali, nella bassa parmense.

Dai primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine è emerso che il veicolo su cui stava viaggiando la giovane ha perso il controllo finendo in un fosso che costeggia la carreggiata. L'impatto è stato molto violento e ha provocato il decesso sul colpo della ragazza. Insieme a lei stava viaggiando anche il fratello, che ha riportato diverse ferite.

Sul luogo si sono recati i sanitari del 118 che hanno quindi solo potuto constatare l'avvenuto decesso della ragazza, inoltre dopo aver stabilizzato il fratello, l'hanno trasportato presso l'ospedale Maggiore di Parma. Il personale medico dopo il ricovero ha definito il quadro clinico serio, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine stanno effettuando tutte le indagini del caso per poter stabilire l'esatta dinamica di quanto si è verificato.

La 22enne si era trasferita in Emilia lo scorso settembre insieme ai genitori e al fratello. Il padre era originario del comune di Crucoli Torretta, mentre la madre di quello di Cirò Marina.

Lutto cittadino nel comune crotonese di Crucoli

Il sindaco del comune di Crucoli (Crotone), Cataldo Librandi, ha proclamato il lutto cittadino. Il primo cittadino ha inoltre voluto esprimere a nome dell’intera Amministrazione Comunale il proprio cordoglio alla famiglia Loiero. “Si invitano tutti i cittadini, le associazioni e tutte le altre organizzazioni sociali – si legge nel documento firmato dal primo cittadino – a esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto cittadino, in segno di raccoglimento e rispetto per l’accaduto".