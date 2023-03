Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?" andata in onda su Rai3 lo scorso 1° marzo, Federica Sciarelli si è occupata della scomparsa di un 36enne di nome Eleocadio, detto Robert. Ospite negli studi del programma la madre dell'uomo, la signora Maira. Eleocadio è originario della Repubblica Dominicana ed è vissuto per molti anni in provincia di Viterbo, assieme alla mamma. Eleocadio non da più sue notizie dal 13 dicembre, al momento non è dato sapere con esattezza dove si trovasse al momento della scomparsa. Sua madre vive a Bagnaia, frazione del comune di Viterbo.

Per motivi di lavoro, Eleocadio si era dovuto spostare a Ladispoli. Di professione muratore, Eleocadio lavora nel campo dei traslochi. A detta di Maira, rima di scomparire sembra che il giovane stesse lavorando con il suo datore di lavoro. La madre di Eleocadio ha spiegato di non sapere chi sia questa persona. In passato il muratore scomparso ha lavorato anche a Roma. Mentre s trovava a Ladispoli, il 36enne avrebbe abitato in una stanza presa in affitto. Disperata, Maira ha dichiarato di stare cercando il figlio per tutta Italia.

Prima di scomparire ha chiamato la madre

Prima di sparire Eleocadio ha telefonato a sua madre da un numero privato. In tale occasione il 36enne ha detto alla donna di aver smarrito il suo cellulare e che presto avrebbe dato notizie di sé, non dicendo però dove si trovasse in quel momento.

I familiari temono che si possa trovare in difficoltà; l'uomo è sparito portando con sé i documenti.

La scheda di 'Chi l'ha visto?'

Federisca Sciarelli ha proposto nel corso della trasmissione la scheda di scomparsa riguardante Eleocadio per fornire i tratti salienti dello scomparso, al fine di facilitarne il ritrovamento. Dalla scheda si comprende che l'uomo ha occhi e capelli castani, è alto un metro e 65 ed è di corporatura robusta.

Mamma Maira è disperata, ha confessato: "Sto cercando per tutta l'Italia, ma non lo trovo". La donna si è dunque rivolta ai telespettatori chiedendo di chiamare se qualcuno vedesse suo figlio. "Non ce la faccio più" ha concluso Maira. Sembra che quest'ultima abbia ricevuto diverse segnalazioni in diverse parti della Penisola, ma nessuna di esse si è rivelata finora veritiera.

Proprio su Chi l'ha visto verrà anche trattato il caso di Cristina Golinucci, il prossimo 8 marzo verrà dedicata una fiaccolata alla ragazza.

L'avvistamento a Terni

Dopo l'appello sulla scomparsa di Eleocadio, un telespettatore di "Chi l'ha visto?" aveva dichiarato di averlo avvistato a Terni. L'uomo aveva parlato con una degli inviati del programma Rai, Annamaria Starita, dicendole di conoscere il 36enne. Il telespettatore si era domandato come mai Eleocadio si fosse spostato dal Lazio in Umbria. Sciarelli ha dunque chiesto al pubblico di considerare a questo punto anche Terni per eventuali ricerche del 36enne, aggiungendo: "Se qualcuno di voi lo ha avuto come muratore se si può mettere in contatto con noi".