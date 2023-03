Federica Aversano è stata denunciata dal suo ex fidanzato. Questa è la notizia legata all'ex protagonista di Uomini e donne, riportata questa mattina sulle pagine del "Corriere della sera".

A quanto pare, infatti, l'ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi si sarebbe ritrovata ai ferri corti con il padre di suo figlio.

La notizia ha subito fatto il giro del web e dei social tra i numerosi fan della trasmissione che hanno avuto modo di conoscere Federica durante la sua esperienza in tv, al punto che la ragazza ha scelto di intervenire in prima persona e fare un po' di chiarezza.

Federica Aversano, l'ex tronista di Uomini e donne denunciata dal suo ex fidanzato

Nel dettaglio, la notizia di queste ore è che Federica Aversano è finita nel registro degli indagati della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Il motivo? L'ex tronista è stata denunciata dal suo ex fidanzato e padre di suo figlio, che oggi ha 4 anni.

A quanto pare, Federica Aversano dovrà rispondere di "molestie, atti persecutori, violenze": la relazione con il suo ex compagno, infatti, non sarebbe finita nel migliore dei modi e adesso dovrà affrontare la questione in tribunale.

L'addio al trono di Federica Aversano

Sempre stando alle indiscrezioni riportate dal Corriere del Mezzogiorno, la condotta dell'ex tronista di Uomini e donne nei confronti del suo ex compagno si sarebbero reiterate nel tempo, anche quando la ragazza occupava la poltrona nell'ambita trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi.

Tuttavia, il percorso di Federica come tronista a Uomini e donne non ha avuto un epilogo finale felice.

Ad un certo punto, infatti, la ragazza ammise di aver capito di non provare un forte interesse nei confronti del suoi pretendenti, motivo per il quale scelse di abbandonare la trasmissione e andare via dallo studio senza scegliere.

Federica Aversano interviene e rompe il silenzio dopo la denuncia del suo ex

Sta di fatto che, dopo l'uscita di queste notizie legate all'ex tronista di Uomini e donne, Federica ha scelto di rompere il silenzio e di intervenire in prima persona per spiegare un po' come sta la situazione.

L'ex volto della trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ha scelto così di postare un duro messaggio sui social, dove ha confermato che ci sono delle denunce ma ha precisato che sarebbero state presentate anche da lei nei confronti del suo ex uomo.

"Sono uscite notizie assurde. Le denunce ci sono da ambo le parti. C'è un bambino e saranno denunciate tutte le persone che diranno menzogne a riguardo", ha precisato Federica nel suo post social con il quale ha voluto spiegare la sua versione dei fatti su questa vicenda.