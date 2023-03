Nove medici sono indagati a distanza di quasi due anni dal fatto di cronaca dell'aprile 2021, quando un bambino di soli dieci mesi ha perso la vita all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo un'operazione chirurgica in cui per sbaglio sarebbe stata incisa l'aorta. Il medico chirurgo, secondo la procura, potrebbe non essere stato esperto in operazioni per bambini e ci sarebbe stato un errore anche nel monitoraggio dei valori del piccolo paziente, è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo.

Bambino muore a dieci mesi in seguito a un intervento chirurgico: si indaga

All'ospedale Regina Margherita di Torino, il 15 aprile 2021 un bambino di dieci mesi era stato sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una malformazione congenita di un polmone, ma il suo cuore si è fermato il giorno dopo. Secondo quanto è stato ricostruito, il chirurgo che stava effettuando l'operazione avrebbe reciso per sbaglio l'aorta, causando di fatto il decesso del piccolo paziente. La procura di Torino, coordinata dal pm Francesco La Rosa ha iscritto nel registro degli indagati il chirurgo, l'anestesista, il primario e altre figure professionali. Gli inquirenti stanno lavorando per far luce sulla delicata vicenda analizzando ogni le responsabilità di ogni componente dell'equipe medica che si è occupata dell'operazione.

Recisa l'aorta di un bambino durante un'operazione: nove indagati

Il bambino di dieci mesi arrivato al Regina Margherita di Torino era stato operato da un chirurgo che proveniva dalla Molinette e bisognerà stabilire con esattezza se il medico era esperto di interventi su pazienti così piccoli. Stando alle informazioni raccolte dagli inquirenti, inoltre, ci sarebbe stato un problema anche nel monitoraggio dei valori del bambino, sia prima che dopo l'operazione chirurgica e infatti i medici si sarebbero accorti della rescissione dell'aorta soltanto dopo tre ore e mezza, quando la situazione era ormai gravissima.

I medici hanno subito deciso di intervenire per tentare di salvare il paziente con una seconda operazione.

L'equipe medica è indagata per omicidio colposo

L'equipe medica, vedendo le condizioni critiche del paziente, hanno deciso di effettuare un secondo intervento, ma il cuore del bambino ha smesso di battere il mattino seguente. La famiglia del bambino, assistita dall'avvocato Michela Malerba, adesso chiede di fare giustizia.