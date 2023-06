Lutto per Raoul Bova, il celebre attore che in queste settimane è impegnato con le riprese di Don Matteo 14, la seguitissima serie tv del prime time di Rai 1.

Poche ore fa, sui social, la sua compagna Rocio Munoz Morales, anche lei protagonista di diverse fiction di successo in onda sui canali della televisione di Stato, ha annunciato la morte del suo amato papà.

Lutto per Raoul Bova: è morto il papà della sua compagna

Nel dettaglio, un grave lutto ha colpito in queste ore Raoul Bova, mentre è impegnato nelle riprese delle nuove attesissime puntate di Don Matteo 14, la fiction del prime time di Rai 1.

Sui social, Rocio Munoz Morales, compagna di Bova, ha annunciato ai fan la scomparsa del suo papà, Manuel.

L'uomo è scomparso dopo aver lottato contro una brutta malattia, così come spiegato dalla stessa attrice nel suo post d'addio per l'amato papà-

La compagna di Raoul Bova ha spiegato che l'uomo stava combattendo da un mese per cercare di vincere questa battaglia ed ha aggiunto che in queste settimane di malattia, ha lottato con tutte le sue forze.

Rocio Munoz Morales annuncia la morte del suo papà sui social

Insomma, un periodo decisamente non facile per la famiglia Bova-Munoz Morales dopo questo lutto che ha spiazzato anche i numerosi fan che li seguono su Instagram.

"Sei sempre nel mio cuore papà.

Riposa in pace", è il messaggio che Rocio ha condiviso su Instagram pubblicando uno scatto in cui stringe la mano del suo papà.

In tantissimi, infatti, si sono stretti intorno al dolore di Rocio, lasciandole dei messaggi di affetto, vicinanza e cordoglio per questo triste lutto che l'ha colpita.

Un lutto che colpisce in prima persona anche il protagonista di Don Matteo 14, rientrato sul set proprio in queste settimane di giugno per le riprese delle nuove puntate.

L'attore Raoul Bova impegnato con le riprese di Don Matteo 14: la fiction confermata su Rai 1

La fiction, dopo il boom di ascolti dello scorso anno (malgrado l'uscita di scena del veterano Terence Hill dal cast), è stata riconfermata dalla Rai per un nuovo ciclo di episodi che andranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva.

La programmazione di Don Matteo 14 prevede la messa in onda a partire dal 2024: molto probabilmente la serie tv andrà in onda subito dopo il Festival di Sanremo, da metà febbraio in poi su Rai 1.

Nel cast, oltre alla presenza di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, è confermata la presenza di due amatissimi volti storici della fiction.

Trattasi di Nino Frassica e Natalina Guetta: entrambi torneranno in scena per le riprese di questo nuovo capitolo che si arricchirà con un bel po' di new entry (al momento ancora tutte top secret).