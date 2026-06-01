Sul litorale ionico crotonese scatta una vasta operazione interforze contro illegalità e irregolarità amministrative. I controlli, effettuati tra Cirò Marina e Torretta di Crucoli nell’ambito del piano “Focus ‘Ndrangheta”, hanno coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. L’attività ha portato a sanzioni, sequestri e denunce, confermando l’attenzione delle istituzioni sul territorio.

Controlli interforze nel territorio

L’operazione è stata disposta dal Questore di Crotone Renato Panvino sulla base delle direttive emerse durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Franca Ferraro.

Le verifiche hanno interessato attività commerciali, persone e veicoli lungo le principali arterie stradali. Particolare attenzione è stata riservata al rispetto delle norme amministrative e commerciali, con controlli mirati nei settori della ristorazione, delle scommesse e dei servizi.

Crotone, sanzioni e sequestri nelle attività commerciali

Tra i casi più rilevanti emerge quello di un locale con annesso punto scommesse dove tre apparecchi da gioco sono stati trovati in funzione fuori dall’orario consentito. Per il titolare sono scattate sanzioni per 1.500 euro e una denuncia all’Autorità Giudiziaria. La Polizia Stradale ha inoltre scoperto un’attività di meccatronica completamente abusiva, procedendo al sequestro delle attrezzature e a una multa di oltre 5.000 euro.

Contestate anche irregolarità nella gestione dei rifiuti pericolosi e la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto.

Bilancio dell’operazione

L’imponente dispositivo di controllo ha prodotto numeri significativi. Le forze dell’ordine hanno identificato 487 persone, di cui 115 con precedenti di polizia, controllato 296 veicoli e attivato 23 posti di blocco. Sono stati eseguiti anche 16 controlli domiciliari nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive. Durante l’attività una donna è stata segnalata al Prefetto per possesso di hashish a uso personale. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a circa 12 mila euro.