Continuano i problemi per Libero Mail e Virgilio Mail, i due servizi di posta elettronica di ItaliaOnline. Dalla mattina di oggi, 16 giugno, i servizi non sono disponibili e il disservizio è cominciato nella giornata di ieri. Secondo quanto dichiarato dal provider ItaliaOnline, si tratta di una serie di "instabilità" dovute a un intervento di manutenzione.

Quali sono i disservizi segnalati dagli utenti

Le cause esatte del disservizio non sono ancora state specificate, ma gli utenti di Libero Mail e Virgilio Mail hanno segnalato problemi o impossibilità ad accedere al proprio account, nell'invio e nella ricezione delle e-mail.

Sono stati segnalati inoltre eliminazione di email archiviate o salvate e la ricezione di grandi quantitativi di posta spam. Questo problema ha rappresentato un grande disagio per gli utenti, soprattutto per chi usa questi servizi per affari e finanza o per comunicare con amici e familiari.

ItaliaOnline al lavoro per la risoluzione del problema

Ad oggi non è stato annunciato da ItaliaOnline un tempo stimato per la risoluzione del disservizio.Tuttavia il provider ha dichiarato di aver individuato la causa del disservizio e di essere al lavoro per risolvere il problema il prima possibile. È possibile seguire gli aggiornamenti sulla situazione attraverso i canali ufficiali di ItaliaOnline o sui loro siti web.

ItaliaOnline ha chiesto scusa agli utenti per i disagi causati e ha assicurato che sta mettendo in atto tutte le azioni necessarie per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro.

Quali alternative ai servizi di posta elettronica di ItaliaOnline?

Nel frattempo, per evitare ulteriori problemi, si consiglia di evitare di inviare e-mail dai servizi di Libero Mail e Virgilio Mail.

Almeno fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità il consiglio è di utilizzare temporaneamente altri servizi di posta elettronica, come Gmail di Google che è uno dei servizi di posta elettronica più popolari e affidabili, o Outlook di Microsoft che è un'altra opzione solida, che offre funzionalità di sicurezza avanzate.

Consigli agli utenti interessati

I disservizi a Libero Mail e Virgilio Mail stanno causando problemi agli utenti da due giorni e non è ancora chiaro quando verranno risolti. ItaliaOnline si impegna a risolvere il problema il prima possibile e fornisce aggiornamenti sulla situazione. Nel frattempo si consiglia di utilizzare temporaneamente altri servizi di posta elettronica per evitare problemi aggiuntivi.

Un accorgimento per il futuro è archiviare o salvare i messaggi importanti su un dispositivo esterno o sul proprio computer, per evitare perdite irreversibili.