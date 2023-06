Un grave incidente stradale si è verificato in Calabria, precisamente in provincia di Reggio Calabria, e ha causato il decesso di una donna di 39 anni e dei suoi due bambini.

In particolare la mamma e il figlio di 11 anni hanno perso la vita sul colpo. La figlia di 13 anni, invece, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale, dove però ha perso la vita poco dopo il ricovero. Sono ora in corso delle indagini sulla dinamica.

Calabria, madre e due figli di 13 e 11 anni perdono la vita in un incidente stradale

La famiglia stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda lungo la strada provinciale che dal comune di Bovalino conduce a quello di Natile di Careri, nel reggino, quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è precipitata in una scarpata profonda circa tre metri di altezza, concludendo la propria corsa nell'alveo di una fiumara.

Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i sanitari del 118 per prestare i soccorsi e anche le forze dell'ordine per effettuare i vari rilievi di rito, dopo che il veicolo è stato recuperato dal dirupo. Non c'è stato nulla da fare per la mamma, Caterina Pipicella di 39 anni, originaria di Natile Vecchio, e per il figlio minore, G. M. di 11 anni. La bambina, G. M. di 13 anni, è invece stata portata prima a Locri con il 118 e poi, vista la gravità delle ferite, trasferita in elisoccorso presso gli ospedali riuniti di Reggio Calabria: qui è però deceduta dopo poche ore dall'arrivo.

Secondo quanto è stato ricostruito la giovane mamma e i due bambini stavano raggiungendo un ristorante nella località di Ardore per partecipare a una festa di matrimonio.

Il padre invece non era in auto con loro. La famiglia era residente a Natile Vecchio, una frazione del comune di Careri.

Indagini in corso per capire le cause dell'incidente, intanto è lutto nel comune calabrese di Careri

Le autorità sono ancora al lavoro per comprendere quali siano le cause esatte dell'incidente e capire che cosa abbia portato la vettura a precipitare nella scarpata.

È stato fatto anche un appello per testimoni, nella speranza che qualcuno possa fornire delle informazioni utili alle indagini.

La comunità locale di Careri intanto è unita nel dolore per la perdita di tre concittadini: in queste ore sui social network sono tanti gli attestati di affetto e di vicinanza alla famiglia, sia da parte di vari abitanti che di diversi esponenti politici locali.