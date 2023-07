Tragedia nel mondo delle due ruote: Jacopo Venzo, ciclista juniores di 17 anni è deceduto nelle scorse ore in Austria durante una gara di ciclismo. Il ragazzo, originario di Cartigliano, in provincia di Vicenza è morto in seguito a una caduta durante una discesa nella prima tappa della Junioren Rundfahrt. A dare l’annuncio con un messaggio su Facebook è stata la squadra del giovane corridore, la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino. Il fatto di cronaca è avvenuto venerdì 21 luglio, anche se la notizia è stata diffusa con un giorno di ritardo.

L’annuncio della morte del ciclista 17enne sulla pagina della sua squadra

Il messaggio della squadra del giovane ciclista che annuncia la sua scomparsa “con le lacrime agli occhi e il cuore devastato” è apparso nelle scorse ore su Facebook. I compagni lo ricordano come un “ragazzo straordinario” che avrebbe potuto dare tanto allo sport su due ruote e che, soprattutto, aveva ancora tutta un’esistenza da vivere, prima della drammatica caduta in discesa. Infine lo ringraziano per i tanti bei momenti trascorsi insieme, ribadendo la vicinanza in questo tragico momento ai parenti e agli amici della giovane vittima, un “angelo in più” pronto d’ora in poi a proteggerli.

La ricostruzione dell’incidente in cui ha perso la vita il giovane ciclista

La prima tappa della Junioren-Rundfahrt Oberoesterreich, il giro dell’Alta Austria riservato ai corridori juniores, è partita venerdì mattina dalla località Haid, con il traguardo previsto a Marchtrenk. Alla competizione a tappe si sono iscritti 140 atleti provenienti in gran parte dall’Europa ma anche da oltreoceano.

Gli organizzatori della corsa hanno diffuso un comunicato congiunto con la Federazione ciclistica dell’Alta Austria in cui, oltre a fare le condoglianze alla famiglia e ai compagni di squadra, si fornisce una prima ricostruzione di quanto accaduto al ciclista vicentino.

Il 17enne sarebbe deceduto per i gravi traumi subiti nella caduta, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, che hanno predisposto per lui l’immediato trasferimento in ospedale.

L’atleta è caduto rovinosamente mentre percorreva una lunga curva a sinistra, durante la discesa che stava effettuando da solo in quel momento.

Alla notizia del decesso del ciclista italiano la competizione in Austria è stata annullata

Gli altri atleti sono rimasti sotto shock per quanto accaduto durante la gara, tanto che in molti sono stati assistiti da un’equipe di psicologi della Croce rossa. Già nella mattinata di sabato 22 luglio è stata organizzata una commemorazione del ciclista italiano a Bad Leonfelden. Inoltre il presidente della Federazione ciclistica dell’Alta Austria, Paul Resch, ha annunciato l’annullamento della gara a tappe, spiegando che questa è stata l’unica scelta percorribile, considerando anche la giovane età dei corridori, tutti tra i 17 e i 19 anni.