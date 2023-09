Ritrovato in un ospedale di New York lo youtuber 21enne Kazuosan, all'anagrafe Cosimo Corrado. Il giovane, originario di Salerno, ma da tempo residente a Milano, sta bene, ma ancora non si conoscono ulteriori dettagli in merito alla vicenda. Cosimo era atterrato nella metropoli statunitense nella giornata di venerdì 8 settembre. Poche ore più tardi, però, aveva fatto perdere le proprie tracce. Familiari e amici, sottolineando che risultava impossibile geolocalizzare il suo IPhone, avevano dato l'allarme. Il caso di cronaca è stato seguito dalle autorità americane in collaborazione con la Farnesina.

La scomparsa e il ritrovamento dello youtuber Kazuosan

I genitori e gli amici di Cosimo Corrado nel tardo pomeriggio di martedì 12 settembre hanno fatto sapere, con un video condiviso sui social, che Kazuosan è stato ritrovato dalla polizia in un ospedale della città ed è in buone condizioni di salute. Con l'occasione hanno voluto ringraziare quanti, in questi giorni, hanno cercato il giovane campano. Non è chiaro, per ora, il motivo che ha portato al suo ricovero.

Kazuosan , molto conosciuto in rete, era atterrato a New York, metropoli cosmopolita alla foce del fiume Hudson, negli scorsi giorni. Stando a quanto ricostruito dalle sue stories Instagram e da un altro youtuber, Captain Blazer (pseudonimo di Samuele Matteini, ventenne della provincia di Rimini), non avrebbe trascorso la notte nell'hotel che aveva prenotato (e dove avrebbe lasciato i suoi bagagli), ma avrebbe vagato per la città, probabilmente scalzo e in forte stato confusionale.

Cosimo risultava scomparso dalle ore 6:30 locali di sabato 9 settembre. "È stata l’ultima volta che lo abbiamo sentito - aveva raccontato l'amico Samuele - perché ha chiesto a mia madre un taxi". "Comunque - aveva proseguito - tutto è contornato da messaggi strani, fuori dal normale". Lo youtuber, che aveva con sé almeno due cellulari, non si era più messo in contatto con i propri cari e aveva anche smarrito uno dei suoi dispositivi.

Infatti, quando, i familiari del giovane avevano provato a telefonargli aveva risposto uno sconosciuto che aveva riferito loro di aver trovato il telefono per strada. "Non ci risponde più - avevano dichiarato preoccupati".

Kazuosan, youtuber con oltre 1 milione di follower

Al momento non si sa cosa sia accaduto a Kazuosan. L'unica cosa certa è che le sue carte di credito risultavano bloccate già da sabato.

In seguito alla denuncia presentata in questura, a Salerno, dai genitori era stata allertata anche la Farnesina che aveva preso immediatamente contatti con le autorità statunitensi. Nelle scorse ore, inoltre, il papà e il fratello dello youtuber erano volati a New York, accompagnati da Captain Blazer. Il giovane, molto apprezzato su Youtube e TikTok, aveva pubblicato anche diversi video ed appelli, in italiano e in inglese per ritrovare al più presto l'amico. "Se lo riconoscete - aveva sottolineato - contattate la polizia".

Kazuosan, famoso per i suoi commenti ironici e pungenti, è uno youtuber seguito dai giovanissimi. Il suo canale dedicato ai game play e a challenge di vario tipo conta oltre 1,1 milioni di iscritti.