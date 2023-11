Un ragazzino di 15 anni è stato investito oggi appena uscito dalla scuola: il fatto, che non dovrebbe per fortuna diventare di cronaca nera dato che il ragazzo non sembrerebbe in pericolo di vita, è avvenuto alle ore 13 ad Ancona all'incrocio tra via Esino e via Conca, nel quartiere di Torrette, zona dell'ospedale regionale. A quanto si apprende, il giovane stava tentando di attraversare la strada proprio quando transitava un auto. Il conducente della vettura avrebbe provato a frenare senza però riuscire ad evitare l'impatto. La vittima dell'incidente è stata colpita e scaraventata sul marciapiede laterale alla carreggiata.

Il giovane centrato ha riportato un trauma cranico

Il sinistro ha avuto dei testimoni, subito numerose sono state dunque le chiamate al 112 dei carabinieri. Sul posto, oltre ai militari sono giunte in pochi minuti ambulanze sia del 118 che della Croce Gialla di Ancona. Le ferite riportate dal 15enne sono apparse subito serie: di accertato c'è al momento un forte trauma cranico, per il resto bisognerà attendere l'esito degli esami e delle radiografie in ospedale. Sul momento la vittima, rimasta sempre vigile nonostante le ferite e la paura, è stata subito stabilizzata dai medici e poi trasferita al vicino nosocomio di Torrette.

Una volta ricoverato, il ragazzo è stato condotto in sala emergenze per esami ed accertamenti clinici utili a verificare le sue condizioni e valutare i danni provocati nell'impatto con l'auto.

Non sarebbe come accennato in pericolo di vita ma c'è da attendere il responso dei medici dell'ospedale.

Accertamenti in corso della Polizia municipale

Sul luogo dell'incidente si sono recate le pattuglie della Polizia municipale di Ancona. Obiettivo quello di svolgere i rilievi del caso ed accertare le responsabilità per quanto accaduto questa mattina.

Gli agenti devono stabilire se l'auto che ha centrato in pieno il 15enne viaggiasse a velocità moderata oppure sostenuta, il tutto in un quartiere cittadino. E comprendere se l'impatto sia stato provocato da negligenza alla guida o invece dal fatto che il ragazzo sia improvvisamente sbucato in strada, senza dare al conducente della vettura il tempo e lo spazio per rallentare a sufficienza la marcia. Non sono stati comunque rilevati disagi o rallentamenti al traffico nella zona tra via Esino e via Conca, interessata dall'indicente, nonostante il sinistro sia avvenuto in un orario di punta.