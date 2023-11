Prosegue la fuga di Federico Marcelli, 49enne di Pesaro condannato per due stupri compiuti nel 2020 e 2021, evaso nei giorni scorsi dagli arresti domiciliari.

La Corte d'Appello gli aveva inflitto due pene da 6 anni e da 4 anni e 4 mesi. L'uomo era in attesa della sentenza della Cassazione, che doveva esprimersi a dicembre sull'inammissibilità del ricorso presentato dalla difesa dell'uomo per una delle due condanne, quella minore. In caso di pronuncia a lui sfavorevole, per l'ex barista sarebbero potute aprirsi le porte del carcere.

In fuga da giorni dopo aver rotto il braccialetto elettronico

Il 49enne, condannato per violenza carnale nei confronti di due ex compagne ma anche per maltrattamenti e lesioni, non ha aspettato il verdetto definitivo della Cassazione, ma è fuggito dall'abitazione in cui viveva con la madre, disfacendosi del braccialetto elettronico.

Quando i carabinieri si sono accorti che il braccialetto non dava più segnali perchè probabilmente distrutto dal fuggitivo, si sono precipitati nella residenza di Marcelli, ma lui non c'era già più. Da lì sono scattate le ricerche, ma del 49enne da oltre una settimana.

L'avvocato Elena Fabbri, legale delle vittime, non esclude che l'uomo possa essere stato aiutato da qualcuno.

Ma al momento non è chiaro come siano andate le cose. Di certo il fuggitivo potrebbe avere molto vantaggio rispetto alle forze dell'ordine. E visto che si è allontanato con l'auto, potrebbe trovarsi già molto distante dalle Marche.

Tornano i timori per le due vittime dell'uomo

Nel frattempo le due donne che hanno subito violenza sessuale da parte dell'ex barista sono tornate nella paura e temono che il loro aguzzino possa vendicarsi per averlo denunciato: una ha 49 anni e l'altra 43.

Entrambe vittime dell'aggressività del loro ex compagno, ora fanno appello affinché venga rintracciato e fermato. Una delle due donne ha un figlio e al momento vive in una struttura protetta, mentre l'altra gestisce invece un ristorante nella provincia pesarese.

Il caso anche in tv su 'Chi l'ha visto'

Della vicenda di cronaca si è occupata mercoledì 22 novembre anche la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto".

Il programma condotto da Federica Sciarelli ha diffuso la foto dell'uomo, per cercare di ricevere segnalazioni da telespettatori e cittadini e nel contempo aiutare gli inquirenti a trovare il fuggitivo.

Secondo quanto riporta il Corriere Adriatico l'uomo in passato avrebbe anche molestato un altra donna, finendo per essere denunciato una terza volta.