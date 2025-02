Il mondo della musica dice addio a Roberta Flack, la celebre interprete di R&B conosciuta per brani iconici come "Killing me softly with his song". Flack è venuta a mancare all'età di 88 anni nella sua casa, avvolta dall'affetto dei propri cari. "Siamo addolorati nel comunicare che la gloriosa Roberta Flack è scomparsa questa mattina", ha dichiarato il suo rappresentante in un comunicato ufficiale. La cantante aveva annunciato nel 2022 di essere affetta da sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che le aveva impedito di continuare a esibirsi.

Un talento sbocciato tardi ma celebrato in tutto il mondo

Nata il 10 febbraio 1937 a Black Mountain, North Carolina, Roberta ha trascorso la sua giovinezza ad Arlington, Virginia. La sua carriera musicale è decollata nel 1968 quando ha iniziato a suonare presso il Mr. Henry's Restaurant a Capitol Hill, esibendosi anche davanti a personalità come Woody Allen. Sebbene fosse poco conosciuta al grande pubblico fino ai suoi 30 anni, il suo nome ha iniziato a risuonare a livello internazionale grazie a Clint Eastwood, che ha inserito il brano "The first Ttme I ever saw your face" nel film "Play misty for me" del 1971. Questa ballata ha conquistato il primo posto della classifica Billboard nel 1972.

Premi e riconoscimenti

Roberta Flack ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale grazie alla sua voce emozionante e alla sua maestria al pianoforte. Ha vinto quattro Grammy, due dei quali per “Record of the Year” consecutivi, conquistati rispettivamente nel 1972 e nel 1973 con "The first time I ever saw your face" e "Killing me softly with his song".

Riconoscimenti che segnano una carriera caratterizzata da una forte ricerca della qualità e dell'innovazione sonora, elementi che hanno reso celebratissima la sua produzione.

L'approccio unico e il valore sociale

Scoperta dal musicista jazz Les McCann, Flack si è distinta per il suo approccio musicale sofisticato e talvolta meditativo, che combinava elementi del gospel con il soul, tracciando una strada personale nel mondo dell'R&B.

La sua versatilità le aveva permesso di evocare la passione del gospel di Aretha Franklin, vivendo però l'arte con un tono riflessivo. Oltre ad essere apprezzata per il suo talento musicale, Roberta Flack era anche una figura molto rispettata nella società: aveva stretto amicizie con personalità influenti del suo tempo, tra cui il reverendo Jesse Jackson e l'attivista Angela Davis. Flack ha anche cantato al funerale di Jackie Robinson, una dimostrazione dell'impatto socio-culturale che ha avuto anche al di fuori della musica. Roberta Flack rimarrà nella memoria collettiva per la sua capacità di attraversare i confini culturali e musicali, influenzando numerose generazioni di artisti. Il suo retaggio va oltre i premi e i riconoscimenti, radicandosi nella capacità di unire le persone attraverso il potere della musica.