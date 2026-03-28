A Silvi Paese, nella mattinata del 28 marzo 2026, i residenti hanno documentato un significativo peggioramento delle condizioni legate alla frana che interessa l’area. Intorno alle 8:30, sono stati registrati rumori provenienti dalle abitazioni già evacuate, seguiti da evidenti cedimenti strutturali. Un video diffuso mostra una casa sgretolarsi lentamente, mentre la strada circostante presenta marcati segni di dissesto. La situazione desta viva preoccupazione tra gli abitanti, nonostante nelle ore precedenti fossero giunte rassicurazioni, accompagnate da interventi e stanziamenti mirati alla messa in sicurezza della zona.

Nuovi cedimenti e crescente apprensione

Le immagini riprese questa mattina confermano un nuovo aggravamento della situazione. Un’abitazione già evacuata continua a sgretolarsi, e la strada adiacente appare fortemente dissestata. La tensione resta alta tra gli abitanti, con il timore concreto di possibili ulteriori evacuazioni.

Interventi istituzionali e finanziamenti

Il 9 marzo 2026, il presidente della Regione Abruzzo, insieme all’assessore e al sindaco, aveva effettuato un sopralluogo nell’area della frana in via Santa Lucia. In quell’occasione, era stato confermato lo sgombero temporaneo di quattro abitazioni a titolo precauzionale. Era stato inoltre annunciato uno stanziamento di 244.000 euro per un intervento urgente affidato al Genio Civile di Teramo, finalizzato al consolidamento della scarpata. Il finanziamento è stato disposto tramite procedura di somma urgenza, con lavori programmati per garantire la massima sicurezza dei residenti e dell’abitato.