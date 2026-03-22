Un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio del 21 marzo nel Comune di Soriano Calabro, nel cuore delle Preserre vibonesi, al culmine di un’aggressione ancora avvolta da numerosi interrogativi. La vittima, residente nel vicino centro di Sorianello, è stata colpita con diverse coltellate al torace e al collo, riportando lesioni giudicate subito molto gravi dai soccorritori intervenuti sul posto.

La ricostruzione dell'aggressione

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato aggredito in circostanze non del tutto chiare, mentre si trovava in una zona frequentata del paese.

Alcune persone presenti hanno prestato i primi soccorsi, allertando immediatamente i sanitari. Il ferito è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Vibo Valentia, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche e sotto stretta osservazione medica.

L'arrivo di Carabinieri e l'inizio delle indagini

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare il responsabile, dileguatosi subito dopo il gesto.

Ascoltati i familiari della vittima

Gli investigatori stanno seguendo diverse piste, senza escludere alcuna ipotesi, compresa quella legata a possibili contrasti pregressi. In queste ore sono stati ascoltati alcuni familiari della vittima e persone vicine al suo ambiente, nel tentativo di fare luce sul movente.