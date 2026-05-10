Domenica 10 maggio,a Schiavonea, Corigliano-Rossano, in Calabria, durante la seconda prova del campionato regionale di Enduro, un pilota pugliese è deceduto a causa di un malore improvviso. L’uomo si è accasciato mentre affrontava una prova tecnica, lasciando attoniti gli organizzatori e i partecipanti della manifestazione.

Soccorsi immediati sul luogo della tragedia

A seguito del malore i soccorsi sono intervenuti in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Il pilota è stato assistito dal personale dell’ODV Cuore Colorato presente sul tracciato e dall’ambulanza del 118, mentre Vigili del Fuoco, elisoccorso e Forze dell’Ordine hanno garantito la gestione dell’emergenza.

Nonostante l’efficienza della catena dei soccorsi, i medici hanno dovuto constatare il decesso sul posto.

La gara sospesa e lo shock tra i presenti

La manifestazione, che comprendeva la II prova Calabria di Enduro e la IV prova di Enduro Motosprint, è stata immediatamente sospesa a causa del grave fatto. Piloti, organizzatori e pubblico sono rimasti sotto shock. Il paddock e il percorso, fino a pochi minuti prima animati dal rombo dei motori, sono piombati in un silenzio rispettoso. La tempestiva reazione dei soccorsi è stata possibile grazie alla presenza dei dispositivi di sicurezza già in loco. Stando alle prime informazioni, gli organizzatori avevano curato ogni dettaglio sanitario e predisposto tutti i supporti necessari per la gara.

Così, al momento del malore del pilota, l’intervento del personale medico è stato immediato e senza alcun ritardo.

Indagini in corso per chiarire le cause del decesso

Le autorità competenti stanno svolgendo accertamenti per determinare le cause precise del malore dell'uomo. L’ipotesi più accreditata al vaglio degli agenti resta un arresto cardiaco improvviso, una tragica fatalità che non ha lasciato scampo al pilota pugliese. Ulteriori verifiche cliniche e testimonianze degli addetti ai lavori saranno fondamentali per chiarire l’accaduto e capire eventuali fattori di rischio legati alla competizione sportiva.