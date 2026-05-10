Ancora un incidente lungo la Strada Statale 106, una delle arterie più trafficate e pericolose della Calabria. Nel tardo pomeriggio di sabato 9 maggio, nei pressi della zona Biomasse a Strongoli Marina in provincia di Crotone, due auto si sono scontrate causando il ferimento di uno dei conducenti. Sul posto sono intervenuti rapidamente Vigili del Fuoco, sanitari del 118, Polizia Stradale e personale Anas. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti per circa un’ora prima della rimozione dei veicoli e la ripresa della circolazione.

Intervento dei Vigili del Fuoco sulla SS 106 a Strongoli

L’allarme è scattato poco dopo le ore 18:30, quando alcuni automobilisti hanno segnalato lo scontro avvenuto lungo la Strada Statale 106 all’altezza di Strongoli Marina. Due le vetture coinvolte nell’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, lavorando per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.

Ferito un conducente: soccorsi del 118 e traffico rallentato

Nel violento impatto uno dei conducenti ha riportato ferite che hanno reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito in ospedale di Crotone per accertamenti e trattamenti medici. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente ha però provocato forti disagi alla viabilità lungo la SS 106, con code e rallentamenti che si sono protratti per circa un’ora in entrambe le direzioni.

Polizia Stradale e Anas al lavoro per ripristinare la viabilità

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dello schianto. Presente inoltre il personale Anas, impegnato nella gestione del traffico e nelle operazioni necessarie a ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. La situazione è tornata alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la completa messa in sicurezza della carreggiata.