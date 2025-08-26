La nave da crociera MSC World Europa, rimasta ferma per ore al largo di Ponza a causa di un’avaria ai motori, ha ripreso la regolare navigazione. Dopo la sosta a Napoli, per delle approfondite verifiche tecniche, è ripartita e nella notte ha fatto rotta verso Messina.

La nave riparte verso la Sicilia dopo lo stop a Ponza

La nave da crociera MSC World Europa, rimasta ferma per diverse ore al largo di Ponza a causa di un’avaria ai motori, ha ripreso la sua normale navigazione. Dopo la lunga sosta, la nave ha raggiunto Napoli nella serata di lunedì, dove è stata effettuata un'ispezione con verifiche tecniche approfondite.

Successivamente, nella notte, la nave è ripartita regolarmente in direzione della Sicilia, direzione porto di Messina, confermando così il ritorno alla piena operatività dopo l’imprevisto.

La nave si è fermata per un blackout elettrico ai motori

La motonave MSC World Europa, considerata uno dei fiori all’occhiello della flotta di MSC Crociere, era partita dal porto di Genova il 25 agosto con a bordo 8.565 persone, di cui 6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio, diretta verso Napoli. Si tratta di una nave di recente costruzione, tecnologicamente avanzata, che ha dovuto affrontare un problema tecnico durante la navigazione. Durante il tragitto, l’unità si è fermata improvvisamente al largo dell’isola di Ponza a causa di un’avaria, restando in panne per quasi dieci ore.

Dal ponte di comando è stato subito lanciato l’allarme, ricevuto dal Centro operativo della Guardia Costiera di Civitavecchia intorno alle 7.25. La Guardia Costiera ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi per monitorare la situazione. Nelle prime fasi dell’accaduto, i crocieristi a bordo non si sono resi conto dell’imprevisto, continuando a usufruire dei servizi della nave. Con il passare delle ore, però, hanno iniziato a segnalare alcuni disagi, come la mancanza di acqua potabile.

I tecnici saliti a bordo hanno individuato la causa dell’avaria

Non appena ricevuta la notizia del guasto alla MSC World Europa, i vertici della compagnia di navigazione hanno inviato sul posto alcuni tecnici, accompagnati dai militari della Guardia Costiera.

Dopo una serie di rilievi, è stato accertato che il problema era dovuto a un guasto all’impianto elettrico che aveva bloccato il sistema di propulsione della nave, lasciando ferme le eliche. Mentre gli operatori si occupavano di ripristinare i servizi essenziali per consentire almeno una parziale navigazione, sono partiti due rimorchiatori dai porti di Gioia Tauro e Napoli, con l’obiettivo di trainare la nave fino al porto partenopeo. Grazie anche alle condizioni meteomarine favorevoli, la World Europa è stata rimorchiata senza difficoltà, arrivando a Napoli intorno alle 21. Una volta attraccata, i tecnici specializzati di MSC sono saliti a bordo per completare la riparazione dell’impianto elettrico, così da garantire il pieno funzionamento e permettere la ripresa del piano di navigazione.