Con gli oggetti smarriti sulla spiaggia si può davvero ricavare una piccola fortuna. L’uso del metal detector, negli ultimi anni, è diventato sempre più popolare, soprattutto per il basso costo delle apparecchiature, che permette agli appassionati di dedicarsi alla “caccia al tesoro” senza grandi investimenti economici. Non è necessario avventurarsi nei luoghi più remoti, dove i cercatori d’oro passano ore setacciando fiumi alla ricerca di granelli o pepite: lungo i lidi tortoretani, infatti, con minima fatica e una spesa contenuta, è possibile trovare preziosi perduti dai bagnanti.

Basta armarsi di pazienza, buona costanza e, naturalmente, di un metal detector ben funzionante.

Così ha fatto un appassionato della zona che, tra il 2024 e lo scorso settembre, ha esplorato in lungo e in largo la riviera di Tortoreto, spingendosi persino in acqua con il suo strumento. Il risultato è stato sorprendente: ben 48 oggetti in metallo prezioso, prevalentemente in oro e argento, sono stati recuperati dal bagnasciuga e dalle acque poco profonde. Tra i ritrovamenti figurano anelli, braccialetti, ciondoli e piccole monete, molti dei quali potrebbero avere anche un valore storico oltre che economico.

I proprietari hanno un anno di tempo per reclamare

Le autorità locali ricordano che, come previsto dalla normativa sui ritrovamenti, i proprietari hanno un anno di tempo per reclamare gli oggetti smarriti.

Trascorso questo periodo, il ritrovatore potrà eventualmente mantenerli o, in base alla legge, consegnarli agli enti competenti. Un episodio che testimonia quanto la combinazione di passione, pazienza e tecnologia possa trasformarsi in un piccolo tesoro nascosto tra la sabbia. E dimostra che, per chi sa cercare, anche una semplice passeggiata sulla spiaggia può trasformarsi in un’avventura da raccontare.

