Un incidente stradale è avvenuto tra due tir e un’auto nella notte tra il 3 e 4 settembre a Senna Lodigiana, in provincia di Lodi: una ragazza è morta sul colpo, mentre quattro uomini sono rimasti feriti e portati in ospedale.

La ricostruzione della tragedia

Un grave incidente stradale ha sconvolto la notte sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, all’altezza di Senna Lodigiana, in provincia di Lodi. Erano circa le ore 2:30 del 4 settembre quando, per cause ancora da chiarire, due tir e un’utilitaria si sono scontrati violentemente.

L’impatto è stato devastante: una giovane donna di 21 anni, che viaggiava a bordo dell’auto, ha perso la vita sul colpo. Nulla hanno potuto fare i soccorritori arrivati poco dopo sul luogo dell’incidente, se non constatarne il decesso.

I soccorsi sul posto

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo del fatto di cronaca sono arrivate diverse ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco del comando di Lodi e le pattuglie della polizia stradale, incaricate di gestire la viabilità e avviare i rilievi.

I mezzi pesanti coinvolti hanno riportato gravi danni e la carreggiata è rimasta occupata a lungo dai veicoli distrutti e dai detriti. Le operazioni di soccorso sono state complesse e hanno richiesto la chiusura parziale del tratto autostradale, con inevitabili ripercussioni sul traffico notturno.

Quattro uomini, rispettivamente di 25, 52, 60 e 61 anni, sono rimasti feriti nello schianto. Le loro condizioni hanno reso necessario un massiccio intervento di emergenza: due di loro sono stati trasferiti in eliambulanza agli ospedali di Milano e Pavia in prognosi riservata, mentre gli altri due sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Cremona.

Le indagini degli inquirenti

La polizia stradale ha avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: da una possibile distrazione alla guida a un colpo di sonno, fino a un eventuale guasto tecnico. Saranno le perizie sui veicoli e le testimonianze dei sopravvissuti a stabilire le responsabilità e a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Nel frattempo, la notizia della morte della giovane 21enne ha destato profonda commozione. La ragazza viaggiava come passeggera sull’utilitaria e non ha avuto scampo a causa della violenza dell’impatto.

Un tratto già segnato da incidenti

Il tratto dell’A1 nel Lodigiano non è nuovo a episodi simili. Negli ultimi anni, diversi incidenti gravi hanno interessato questa zona, spesso nelle ore notturne o nelle prime ore del mattino. Proprio la fascia oraria in cui è avvenuto lo scontro rappresenta una delle più critiche per la sicurezza stradale, a causa della stanchezza accumulata dai conducenti e della scarsa visibilità.

Le autorità invitano alla massima prudenza, soprattutto per chi viaggia di notte o percorre lunghe tratte autostradali.

La prevenzione passa anche da piccoli accorgimenti: fermarsi nelle aree di servizio in caso di stanchezza, rispettare i limiti di velocità, mantenere le distanze di sicurezza ed evitare distrazioni alla guida.

Le conseguenze sul traffico

Dopo l’incidente, la carreggiata nord dell’A1 è rimasta chiusa per diverse ore. I tecnici di Autostrade hanno dovuto rimuovere i veicoli coinvolti e ripristinare la sicurezza del tratto. Le operazioni si sono concluse solo in mattinata, quando la circolazione è tornata gradualmente alla normalità.

I disagi sono stati comunque significativi: i mezzi in transito hanno dovuto affrontare rallentamenti e deviazioni obbligatorie, con lunghe code che hanno interessato anche la viabilità locale.