Questa mattina, alle 9 circa, un incidente stradale ha coinvolto due automobili sulla Statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio di Rende, nei pressi del centro commerciale Campus. Il violento scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha causato il ferimento di due persone. Il traffico lungo la strada ha subito pesanti rallentamenti, con code che hanno creato disagi agli automobilisti in transito. Un altro incidente stradale è stato registrato in Calabria ma nella serata del 29 novembre nel territorio di Vibo Valentia con intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto anche i Sanitari del 118.

L’incidente e l’intervento dei soccorsi

Stando alle prime informazioni, due veicoli si sono scontrati per ragioni ancora sconosciute lungo la Statale 107 Silana-Crotonese. Sul luogo dell’incidente sono arrivati prontamente i vigili urbani e i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Al momento non sono note le condizioni di salute dei due coinvolti nell'impatto, ma il fatto che siano stati trasferiti in ospedale lascia pensare che le ferite possano essere di una certa gravità. Il pronto intervento dei soccorsi ha permesso di ridurre il rischio di complicazioni, mentre le autorità hanno iniziato a svolgere i rilievi necessari per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Le ripercussioni sul traffico e il lavoro delle autorità

L’incidente ha causato disagi anche al traffico, che ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. Le code si sono formate rapidamente, creando non pochi problemi per gli automobilisti in transito, che hanno dovuto affrontare lunghe attese. Le autorità competenti, tra cui la Polizia Municipale e i vigili del fuoco, hanno lavorato per ripristinare la normalità. Durante l’intervento, sono stati svolti i rilievi necessari per comprendere le cause dello scontro e per prevenire ulteriori incidenti. Il traffico è stato deviato, ma la situazione si è stabilizzata solo dopo diverse ore.

Un altro incidente in Calabria: la tragedia a Vibo Valentia

Sempre oggi, in Calabria, un altro incidente si è verificato lungo la strada che collega Vibo Valentia a Vibo Marina. Un veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada precipitando in un burrone. A bordo viaggiavano due giovani, di 25 e 27 anni. Il passeggero ha riportato un trauma alla spalla, mentre il conducente non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e i feriti sono stati trasportati all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Anche in questo caso, le autorità stanno indagando per comprendere le cause dell’incidente.