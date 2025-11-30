È morto nelle scorse ore Lino Leto, l'uomo di 72 anni che venerdì 28 novembre era rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada statale a Gabella, nel territorio comunale di Crotone.

L'uomo, molto conosciuto in città per il suo impegno sindacale e nel mondo scout, è deceduto all'ospedale di Crotone dopo essere rimasto gravemente ferito in un violento scontro con un furgone. La strada era stata chiusa per diverse ore in entrambi i sensi di marcia per prestare celermente i soccorsi e mettere in sicurezza la zona.

L'incidente stradale avvenuto in località Gabella

L'incidente si è verificato nella mattinata del 28 novembre, quando il veicolo guidato da Leto, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato frontalmente con un furgone a nove posti.

Dopo l'urto, i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre Leto dall'auto, in cui era rimasto incastrato tra le lamiere. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, tanto che è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate, fino al decesso.

L'uomo era piuttosto noto a Crotone e con un passato al servizio della comunità

Lino Leto era una figura ben conosciuta nella città di Crotone.

In passato aveva avuto un ruolo nelle battaglie sindacali che avevano preceduto la chiusura della fabbrica calabrese Cellulosa 2000, dove lavorava ed era anche rappresentante dei lavoratori.

Oltre che per il suo attivo impegno sindacale, Leto era noto a livello locale anche per il ruolo di capo scout del gruppo Agesci "Crotone 6", posizione che lo aveva reso un punto di riferimento per molti giovani del territorio.

In queste ore si moltiplicano sui social i messaggi di cordoglio alla famiglia.

La dinamica dell'incidente che ha coinvolto altre persone

Le indagini sull'incidente indicano che il furgone coinvolto stava trasportando nove persone di origine straniera, tutte dirette verso i rispettivi luoghi di lavoro nel settore agricolo della zona.

Durante l'impatto, tre occupanti del veicolo sono rimasti feriti, ma non risultano in pericolo di vita. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Nel frattempo, la salma di Lino Leto è stata affidata all'autorità giudiziaria, che dovrà stabilire eventuali responsabilità.