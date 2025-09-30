Un incidente mortale ha scosso la locride: a perdere la vita è stato un uomo di 64 anni, F. P., rimasto coinvolto in un violento scontro sulla strada Statale 106, all’ingresso nord di Bianco (Reggio Calabria). L’uomo, alla guida della sua auto, stava uscendo da una traversa laterale quando è stato travolto da un veicolo che procedeva a velocità sostenuta. È rimasto gravemente ferito anche un bambino, trasportato d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria.

La dinamica dell'incidente sulla Statale 106

L’incidente si è verificato lungo un tratto notoriamente pericoloso della Statale 106.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura della vittima (un uomo di 64 anni) stava per immettersi sulla carreggiata principale quando è stata centrata in pieno da un altro mezzo. L’impatto è stato molto forte: per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei sanitari del 118, immediatamente intervenuti.

Il bambino ferito, ricoverato con un grave trauma cranico, resta sotto stretta osservazione al Grande Ospedale Metropolitano.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Bianco, che hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto per chiarire le responsabilità, valutando sia la velocità sostenuta del veicolo in transito sia le condizioni di sicurezza del tratto stradale.

Castrovillari, un incidente causato da un malore improvviso

Nelle scorse ore un altro incidente stradale era avvenuto in Calabria, questa volta a Castrovillari (provincia di Cosenza), precisamente lungo viale del Lavoro, dove una Bmw è finita dentro un ufficio di poste private. Alla guida c’era un uomo del posto che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un malore improvviso.

Secondo le prime ricostruzioni un’auto, dopo aver inserito il cambio automatico, ha superato il marciapiede, sfondato la vetrina del locale e colpito alcune persone che erano in attesa di pagare bollette e servizi. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui lo stesso conducente: tutti sono stati trasportati all’ospedale “Pasquale Ferrari” per gli accertamenti del caso.

L’incidente ha generato momenti di panico all’interno dell’ufficio e alcuni clienti, resisi conto di quanto stava accadendo, si sono buttati a terra per mettersi in salvo, mentre altri non sono riusciti a evitare l’impatto. Nessuno risulta essere comunque in gravi condizioni.