Un incidente stradale, nella giornata del 22 ottobre, ha coinvolto due veicoli sulla Strada Statale 18, al confine tra Paola e Fuscaldo, provocando tre feriti, di cui uno grave. Nelle stesse ore un altro incidente si è verificato sull'A2 Autostrada del Mediterraneo tra Gioia Tauro e Palmi. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore per garantire i soccorsi ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Le cause dell’incidente sulla Statale 18

L'incidente sulla Statale 18, verificatosi tra Paola e Fuscaldo, ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e dei soccorritori, che sono intervenuti tempestivamente.

Le cause del sinistro non sono ancora state confermate ufficialmente, ma l'ipotesi più probabile riguarda il manto stradale bagnato.

Il violento impatto tra i due veicoli ha causato il ferimento di tre persone, di cui una in condizioni gravi. La donna, la più grave, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stata ricoverata per le cure del caso. Gli altri due feriti sono stati stabilizzati sul posto dai sanitari del 118.

L’impatto sulla viabilità e gli interventi in corso

Il traffico lungo la Statale 18 è stato temporaneamente rallentato. Il tratto di strada interessato dall'impatto è stato parzialmente chiuso per permettere il recupero dei veicoli e l’esecuzione dei rilievi da parte della Polizia Stradale.

Nonostante l’efficienza dei soccorsi, la viabilità è stata compromessa per alcune ore, creando disagi a chi percorreva l’arteria che corre lungo la costa tirrenica del Cosentino.

Un altro incidente sull’autostrada A2

Un altro incidente grave si è verificato in Calabria sull’autostrada A2, precisamente in provincia di Reggio Calabria, dove un veicolo è stato coinvolto in un sinistro, causando il blocco del traffico e il successivo intervento dell'elisoccorso.

L’incidente è avvenuto in direzione sud, tra gli svincoli di Gioia Tauro e Palmi. Le prime ricostruzioni lasciano trapelare che il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. I soccorritori, tra cui i vigili del fuoco e i sanitari del 118, sono stati costretti a lavorare per diverso tempo per estrarre il conducente rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Il tutto ha causato un significativo rallentamento della circolazione sull'Autostrada A2, con disagi per gli utenti dell’autostrada.