Un episodio di violenza ha coinvolto la comunità del ciclismo. Domenica 21 dicembre, durante una classica uscita invernale lungo la SS12, nei pressi di Dolcè, i giovani atleti della squadra di ciclismo Sc Padovani Polo Cherry Bank, team affiliato nella categoria Continental, sono stati aggrediti da un automobilista che ha sparato loro contro. L’episodio ha provocato forte preoccupazione nell’ambiente sportivo, ponendo in evidenza l’urgenza di promuovere una cultura di rispetto tra automobilisti e ciclisti.

Il presidente Peruzzo: 'Una vicenda terribile'

Nella mattina di domenica 21 dicembre, i corridori della SC Padovani Polo Cherry Bank, guidati dai direttori sportivi Dmitrij Konyšev, Matteo Paiola, Franco Lampugnani e Biagio Conte, si trovavano impegnati in un allenamento sulle strade veronesi quando, improvvisamente, un’auto di colore scuro ha affiancato il gruppo. Il conducente ha abbassato il finestrino e ha esploso due colpi di pistola in direzione degli atleti.

Fortunatamente, grazie alla prontezza dei corridori, che hanno avuto il tempo di abbassarsi per sfuggire ai proiettili, nessuno di loro è rimasto ferito. L’automobilista si è allontanato subito dopo i fatti. La reazione della società sportiva è stata immediata; il presidente della Sc Padovani, Galdino Peruzzo, ha dichiarato che sono state raccolte tutte le testimonianze e le immagini disponibili per depositare denuncia presso le autorità competenti.

“Siamo sollevati che tutti i ragazzi siano sani e salvi dopo quanto successo ieri”, ha commentato il presidente, evidenziando l'importanza di garantire la sicurezza dei propri atleti. “Si tratta di una vicenda terribile che ci auguriamo non si ripeta mai più. La strada è la palestra dei nostri ragazzi e, come società, abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure del caso per farli pedalare in sicurezza. Purtroppo, di fronte alla follia di certi soggetti, non possiamo davvero fare nulla”, ha aggiunto Peruzzo.

Quello che è accaduto in Val d'Adige non è un caso isolato. Negli ultimi mesi sono stati segnalati altri episodi di aggressione ai danni di ciclisti, alimentando un clima di tensione tra i due gruppi.

Non è passato inosservato l’incidente che ha visto coinvolto Marco Palomba, un altro atleta della Padovani, investito da un pirata della strada lo scorso settembre. Questi avvenimenti sollevano interrogativi inquietanti sulla sicurezza delle strade e sul rispetto reciproco tra diverse categorie di utenti della strada.

SC Padovani, un team di giovani talenti

La Sc Padovani, attiva da anni nella formazione di giovani ciclisti, non può ignorare il crescente numero di incidenti di questo tipo. È fondamentale promuovere una maggiore sensibilizzazione tra gli automobilisti rispetto alla presenza dei ciclisti sulle strade. In un contesto sportivo, dove l’allenamento e la passione per il ciclismo dovrebbero prevalere su ogni forma di paura o aggressività, è essenziale adottare misure efficaci per prevenire episodi analoghi in futuro.

La SC Padovani Polo Cherry Bank è una storica formazione del ciclismo giovanile italiano, che oggi milita come team continental e continua l’attività di valorizzazione dei giovani talenti. L'organico per la stagione 2026 è composto da 14 corridori.