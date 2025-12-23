I Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese hanno individuato il presunto responsabile dell’increscioso episodio avvenuto domenica scorsa a Peri, frazione del comune di Verona, dove un gruppo di ciclisti appartenenti al team SC Padovani è stato bersaglio di colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in sella alle proprie biciclette lungo la Strada Statale 12. L'indagine ha portato all'identificazione di un giovane di 25 anni, residente nella zona.

Aggressione legata ad una manovra

Secondo le ricostruzioni effettuate dai militari, l’aggressore, alla guida della sua automobile, avrebbe estratto una pistola durante un sorpasso, esplodendo due colpi contro il gruppo di corridori della SC Padovani, storica squadre del ciclismo giovanile italiano, ora affiliata come team continental.

Le prime ipotesi riguardo al gesto, di natura decisamente violenta e ingiustificata, suggeriscono che ci siano stati contrasti legati a manovre stradali, con il giovane automobilista presumibilmente infastidito dall’andamento dei ciclisti.

Questo episodio ha sollevato un’ondata di indignazione tra gli appassionati di ciclismo e tra i residenti, preoccupati per la crescente violenza sulle strade. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri di Peri mediante una serie di strumenti investigativi avanzati. L’uso di sistemi di lettura targhe e video sorveglianza comunale ha consentito di ristabilire rapidamente un quadro chiaro della situazione.

Un particolare rilevante emerso dalle immagini ha riguardato un faro non funzionante dell’automobile in questione, dettaglio che ha facilitato le ricerche e permesso di restringere il campo ai veicoli transitati in quel determinato intervallo di tempo.

I Carabinieri sono riusciti a risalire al veicolo e all’individuo, eseguendo una perquisizione all’interno della sua auto. Sotto il pianale del bagagliaio, gli investigatori hanno rinvenuto la pistola utilizzata nell'aggressione: si trattava di un’arma a salve, priva però del tappo rosso obbligatorio, che ha fatto insospettire i militari circa la sua detenzione.

La preoccupazione del mondo del ciclismo

La scoperta dell’arma ha portato a ritenere che il giovane avesse intenzioni ben più gravi di quelle inizialmente attribuite a un gesto ludico o di gioco. Il 25enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verona per diversi reati, tra cui minaccia aggravata, porto di armi o oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose.

Gli inquirenti stanno continuando a lavorare sul caso per comprendere appieno le dinamiche che hanno portato a questo aggressivo episodio e per valutare eventuali precedenti comportamenti del soggetto.

L’accaduto ha suscitato reazioni forti sia nel mondo del ciclismo che tra le associazioni di ciclisti e sportivi, i quali hanno espresso la loro preoccupazione per la sicurezza degli atleti durante le uscite e manifestato la necessità di una maggiore educazione alla convivenza stradale. Esponenti di queste associazioni chiedono interventi più incisivi per garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada, in particolare ciclisti e pedoni, e richiamano l'attenzione sull'importanza del rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.