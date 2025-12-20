Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il caso che coinvolge Alfonso Signorini. Mediaset, secondo quanto trapela, starebbe infatti aspettando la versione dei fatti di Antonio Medugno, pronto a intervenire lunedì 22 dicembre nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona. Una testimonianza che potrebbe orientare le scelte dell’azienda: dalla difesa compatta del conduttore fino a scenari più complessi legati alla conduzione del Grande Fratello Vip.

Retroscena: Mediaset attende la versione di Antonio Medugno

Su Instagram, Antonio Medugno ha annunciato che lunedì 22 dicembre interverrà nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona.

Il giovane tiktoker ed ex concorrente del GF Vip è intenzionato a raccontare la sua versione dei fatti sui messaggi scambiati con Alfonso Signorini.

Fino a oggi, Mediaset sembrerebbe aver protetto lo storico conduttore, tanto che nei giorni scorsi Signorini è comparso prima a Dentro la Notizia e successivamente a Mattino 5 per promuovere il suo libro. In queste ore, Fanpage ha fornito un retroscena su quanto sta accadendo: ci sarebbe stata una riunione tra Alfonso Signorini e i vertici Mediaset, alla quale avrebbero partecipato anche Fedele Confalonieri e Barbara Berlusconi. Attualmente Mediaset e Mondadori sarebbero al fianco del direttore di Chi, ma per capire la prossima mossa da effettuare starebbero aspettando la versione dei fatti raccontata da Antonio Medugno.

Ciò significa che, se le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi saranno giudicate infondate, Mediaset sarebbe pronta a intavolare una maxi-causa contro Corona. Al contrario, se la versione del tiktoker venisse giudicata attendibile, la conduzione del reality show per Signorini potrebbe saltare.

Caso Signorini, Antonio Medugno rompe il silenzio: 'Lunedì racconterò la verità'

Antonio Medugno ha rotto il silenzio dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona che lo coinvolgono nel cosiddetto “sistema Signorini”. Con una storia su Instagram, ha attaccato gli hater che lo avrebbero diffamato, e ha annunciato che racconterà la sua versione dei fatti lunedì 22 dicembre, lo stesso giorno in cui uscirà il nuovo episodio di Falsissimo, incentrato sul presunto scandalo.

Medugno, ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, potrebbe parlare direttamente ai microfoni di Corona. In passato aveva ammesso l’esistenza di messaggi affettuosi con Signorini, senza però andare oltre, ribadendo che ora la questione è seguita dai suoi legali.