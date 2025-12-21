Così come ieri ad Anversa, anche nell'odierna tappa di Coppa del Mondo di ciclocross di Koksijde, Mathieu van der Poel ha regalato un vero show solitario. Su un circuito classico, caratterizzato da tanti passaggi sulla sabbia, il campione del mondo ha avuto facilmente ragione sugli specialisti puri del ciclocross, mentre sia Nys che van Aert hanno disertato questa tappa. A metà gara, il fuoriclasse olandese ha deciso di andarsene e ha fatto rapidamente il vuoto, conquistando così la terza vittoria in altrettante apparizioni stagionali nel ciclocross.

December 21, 2025

Tre su tre per il campione del mondo

Alla sua terza corsa di ciclocross, Mathieu van der Poel ha già preso saldamente in mano il suo ruolo di dominatore incontrastato della disciplina. L'equilibrio emerso una settimana fa a Namur, dove Nys gli aveva conteso fino all'ultimo giro la vittoria, si è rivelato un'illusione momentanea, e già nella gara di ieri ad Anversa, VDP ha rimesso le gerarchie al loro posto dominando la corsa.

Oggi, a Koksijde, il campione del mondo si è ripetuto, dimostrando di aver anche quest'anno una marcia, se non due, in più rispetto a tutti gli avversari.

Già nelle fasi iniziali VDP ha iniziato a dare le prime accelerate, con un coriaceo Sweeck, sempre a suo agio sui circuiti sabbiosi, e un brillante Del Grosso, a emergere tra gli altri protagonisti. Sweeck ha insistito nel seguire Van der Poel, finché la situazione si è un po' calmata per un paio di giri. A metà corsa Van der Poel ha poi deciso di andarsene, e trovando gli avversari ormai stanchi ha fatto velocemente il vuoto.

La seconda parte della gara si è trasformata nel solito show solitario del fuoriclasse olandese, mentre tra Sweeck, Del Grosso e Vandeputte si è accesa una bella lotta per il secondo posto.

Nell'ultimo giro è stata la maggior potenza di Sweeck ad avere ragione, mentre Del Grosso ha perso terreno anche a causa di un errore sulla sabbia. Van der Poel ha così conquistato il successo, il terzo in tre gare stagionali, con Sweeck e Vandeputte ad accompagnarlo sul podio, e Del Grosso, Aerts, Vandebosch, Wyseure e Mason a seguire.

Filippo Fontana è stato il primo italiano in classifica, 17°, seguito da Filippo Agostinacchio, 24°, e Federico Ceolin, 34°.

Tanta Italia tra i giovani

La prova femminile è stata dominata da Lucinda Brand, che si è sbarazzata di van Anrooij, mentre Alvarado ha conquistato la terza piazza in rimonta. Sara Casasola si è ritirata, mentre Lucia Bramati ha conquistato un buon 12° posto.

Nelle categorie giovanili gli azzurri hanno conquistato ben sette piazzamenti nella top ten, a conferma di un movimento molto promettente. Tra le juniores Elisa Bianchi è arrivata 4°, Giorgia Pellizotti 6° e Nicole Azzetti 10°. Tra i ragazzi juniores Filippo Grigolini e Patrick Pezzo Rosola hanno concluso al 5° e 6° posto, mentre negli under 23 Mattia Agostinacchio è arrivato 6° e Stefano Viezzi 10°.