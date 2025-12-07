Il weekend i calcio va avanti con grande passione e numeri importanti di affluenze sugli spalti di Serie C. Intanto la Sambenedettese in questo fine settimana dovrà riposare: infatti a causa dell'esclusione del Rimini dal campionato, il club di San Benedetto del Tronto (che avrebbe dovuto affrontare appunto i romagnoli), sarà fermo un turno. Proprio per questo, la Samb ha organizzato una partitella in famiglia che però è stato caratterizzato da momenti di grande apprensione per il presidente del club.

Momenti di paura a San Benedetto del Tronto

Nel corso del test in famiglia al centro sportivo “Campo Ciarrocchi”, infatti, il presidente Vittorio Massi ha accusato un malore subito dopo una discussione con alcuni tifosi.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato, in un contesto di tensione legato alle scelte tecniche della società.

Subito sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato Massi al pronto soccorso dell’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. Il presidente è stato tenuto sotto osservazione, mentre la società cercava di rassicurare tifosi e stampa.

Comunicato ufficiale: dimesso, ma nuovi accertamenti in programma

Poco fa, la Sambenedettese ha diffuso un comunicato ufficiale. Massi è stato dimesso dall’ospedale, ma non basteranno le dimissioni: è previsto un nuovo accesso in ospedale già nella mattinata di domenica per ulteriori controlli.

Il presidente ha voluto ringraziare pubblicamente “il primario Petrelli, i medici e gli infermieri del pronto soccorso, l’equipe dell’ambulanza così come i fisioterapisti della Samb”, in particolare coloro che hanno prestato il primo soccorso al momento del malore.

L’episodio al centro delle tensioni

Il malore arriva in un periodo delicato per la Sambenedettese, alle prese con una fase di risultati non soddisfacenti. L’incontro tra dirigenza e tifosi — nato come momento di confronto — è degenerato in un acceso diverbio, al termine del quale Massi ha accusato il malore.

Fonti ospedaliere hanno subito rassicurato sulla stabilità delle condizioni del presidente, che non destano preoccupazione, seppure siano previsti ulteriori accertamenti nelle prossime ore.

La piazza e il club in attesa

Per la Sambenedettese si tratta di una "prova" fuori dal campo: un episodio che unisce preoccupazione per le condizioni del presidente e la necessità di mantenere calma e equilibrio in un momento già delicato per squadra e ambiente.

Resta da vedere come reagirà la piazza e quali saranno le implicazioni di questo episodio sulla vita interna del club nelle prossime settimane.