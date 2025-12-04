La prossima settimana si preannuncia densa di appuntamenti imperdibili nei campionati di Serie C, con incroci che potrebbero pesare in modo significativo sugli equilibri delle classifiche.

Nel girone A riflettori puntati sul Vicenza capolista, atteso dalla delicata trasferta di Novara, campo tradizionalmente ostico. Alle sue spalle il Lecco, secondo, cercherà continuità contro l’Alcione Milano, mentre il Brescia sarà impegnato in una sfida tutta lombarda contro il Lumezzane.

Nel girone B grande attesa per Arezzo Livorno, confronto dal sapore storico, e per la sfida del Ravenna, che ospiterà un Pontedera rinnovato dopo il recente cambio di allenatore.

Nel girone C sarà invece una settimana ad alta tensione: il Catania riceverà il Crotone, la Salernitana sfiderà il Trapani e il Benevento andrà a caccia di punti nel derby in trasferta contro la Cavese, in un turno che promette emozioni e possibili svolte. Anche in Serie A e in Serie B le prevendite peoseguono a buon ritmo pee un weekend che si appresta ad essere molto seguito.

La serie C tra problemi e penalizzazioni

Il quadro della Serie C resta complesso, segnato da penalizzazioni arrivate, penalizzazioni che potrebbero arrivare, difficoltà economiche e da casi clamorosi come l’esclusione del Rimini dal campionato, che hanno scosso l’intero movimento. Situazioni che pesano sulle classifiche e sull’umore delle piazze, ma che non hanno spento l’entusiasmo della gente.

Anzi, sugli spalti continua a respirarsi una passione autentica, fatta di trasferte, cori e bandiere, con tifoserie che nonostante tutto restano al fianco delle proprie squadre, trasformando ogni partita in un atto di orgoglio e di appartenenza.

Spettatori Serie C- girone A

Trento – Cittadella

Pro Vercelli – Renate

Arzignano – Inter U23

Novara – L.R. Vicenza (540, s.o.)

Brescia – Lumezzane

Pro Patria – Dolomiti Bellunesi

AlbinoLeffe – Ospitaletto

Lecco – Alcione Milano

Virtus Verona – Pergolettese

Giana Erminio – Triestina

Serie C- girone B

Livorno – Arezzo

Pianese – Gubbio

Bra – Campobasso

Guidonia – Juventus U23

Perugia – Ternana

Torres – Pineto

Ravenna – Pontedera

Ascoli – Forlì

Carpi – Vis Pesaro

Ser. C- girone C