È venuto a mancare Angelo Foletto, figura di spicco nel panorama della critica musicale e del giornalismo italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da un profondo impegno nella divulgazione della musica, spaziando dal repertorio classico a quello contemporaneo. Foletto si è affermato come una voce autorevole e rispettata, capace di dialogare efficacemente sia con gli addetti ai lavori sia con un pubblico più ampio. La sua prolifica collaborazione con diverse testate giornalistiche e istituzioni culturali ha contribuito in maniera determinante alla crescita e all'affermazione della critica musicale in Italia.

Una carriera dedicata alla musica

Nel corso della sua lunga attività professionale, Angelo Foletto ha saputo narrare la musica con una passione contagiosa e una competenza rara, offrendo ai lettori analisi sempre puntuali e approfondite. La sua presenza era una costante nei principali eventi musicali, dove dimostrava una notevole capacità di cogliere le più sottili sfumature delle esecuzioni, trasmettendole con estrema chiarezza. Il suo impatto non si è limitato alla sfera della carta stampata: Foletto ha attivamente partecipato a conferenze, incontri e trasmissioni radiofoniche, consolidando la sua posizione come un punto di riferimento imprescindibile per chiunque desiderasse approfondire la conoscenza del mondo musicale.

L’eredità di un critico appassionato

La scomparsa di Angelo Foletto rappresenta una perdita inestimabile per il patrimonio culturale italiano. Il suo lavoro ha svolto un ruolo formativo per generazioni di appassionati e professionisti del settore, lasciando un'eredità solida basata su rigore metodologico, insaziabile curiosità intellettuale e un profondo amore per l'arte. Numerosi colleghi, amici e istituzioni hanno espresso il loro cordoglio e la loro profonda riconoscenza per il suo insostituibile contributo, evidenziando le qualità umane e professionali che hanno sempre distinto la sua figura. La sua voce critica continuerà a rappresentare un modello di riferimento per chi opera nel campo della critica musicale.