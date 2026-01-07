Brigitte Bardot è scomparsa il 28 dicembre nella sua residenza La Madrague a Saint‑Tropez. Il marito, Bernard d’Ormale, ha raccontato gli ultimi momenti dell'attrice, rivelando che Bardot è morta di cancro, come riportato dalle principali fonti di stampa. La notizia era stata inizialmente diffusa dalla sua fondazione, ma il marito ha voluto condividere dettagli personali sugli ultimi giorni della diva.

Gli ultimi giorni di Brigitte Bardot

D’Ormale ha raccontato che Brigitte Bardot ha affrontato con determinazione le difficoltà degli ultimi mesi, esprimendo il desiderio di tornare nella sua amata residenza.

Ha descritto il volto della moglie la mattina del decesso come sereno e "bellissimo, come ai tempi della giovinezza". I funerali si sono svolti a Saint‑Tropez nella chiesa Notre‑Dame de l’Assomption, con una cerimonia semplice e privata, secondo le sue volontà.

Un addio sobrio a Saint-Tropez

La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa di Saint‑Tropez, con una partecipazione limitata a familiari e amici stretti. Il marito ha sottolineato che la sobrietà dell’evento rispecchiava il desiderio della moglie: "Voleva un funerale senza fronzoli". La città ha reso omaggio a Brigitte Bardot con un tributo pubblico: per permettere ai fan di partecipare, sono stati allestiti maxischermi all’esterno della chiesa, per seguire la cerimonia e salutare la diva.

Il ricordo di un'icona

Il racconto del marito offre un ritratto intimo e rispettoso degli ultimi momenti dell'attrice. La comunità di Saint-Tropez e i fan di tutto il mondo si sono uniti nel ricordo di una delle icone del cinema francese.