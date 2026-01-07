Il funerale di Brigitte Bardot si è svolto il 7 gennaio 2026 a Saint-Tropez, attirando una grande folla nella cittadina della Costa Azzurra, luogo tanto amato dall’attrice. Molte personalità del mondo del cinema, della cultura e numerosi cittadini hanno voluto rendere omaggio a una delle figure più rappresentative della storia del cinema francese e internazionale. Il corteo funebre si è snodato tra le strade principali fino alla chiesa parrocchiale di Saint-Tropez, dove si è tenuta la cerimonia.

Saint-Tropez, luogo profondamente legato alla vita di Brigitte Bardot, è stata la cornice di un addio sentito e partecipato.

L'attrice aveva scelto da anni di vivere nella celebre località del sud della Francia, diventando una parte integrante della sua comunità. Il feretro è stato accolto da lunghi applausi e da una folla silenziosa, che ha voluto testimoniare l’affetto e la riconoscenza per una donna che ha segnato l’immaginario collettivo di più generazioni. Durante la cerimonia sono stati ricordati l’importanza del suo percorso artistico e l’impegno personale per la tutela degli animali.

Il legame tra Brigitte Bardot e Saint-Tropez

Brigitte Bardot ha avuto un rapporto speciale con Saint-Tropez, cittadina divenuta parte indissolubile della sua storia pubblica e privata. A partire dagli anni Cinquanta, dopo le riprese del film "E Dio creò la donna", Brigitte Bardot aveva eletto Saint-Tropez a luogo di residenza, contribuendo in modo considerevole all’immagine internazionale della località.

La presenza dell’attrice ha reso Saint-Tropez celebre non solo come scenario cinematografico, ma anche come meta di celebrità e artisti provenienti da tutto il mondo.

Saint-Tropez si trova nel dipartimento del Var, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, e conta circa 4.000 abitanti. Da piccolo borgo di pescatori, Saint-Tropez si è trasformata nel secondo dopoguerra in uno dei simboli della mondanità europea, proprio grazie all’influenza di personaggi come Brigitte Bardot. Il suo caratteristico porto, le case dai colori pastello e le spiagge rinomate sono diventati elementi iconici, spesso immortalati in celebri pellicole del cinema francese.

Brigitte Bardot: icona del cinema e attivista

Brigitte Bardot, nata a Parigi nel 1934, è stata una delle figure più importanti del cinema europeo e internazionale dagli anni Cinquanta agli anni Settanta.

Protagonista di film fondamentali come "E Dio creò la donna" (1956), "Il disprezzo" (1963), "Viva Maria!" (1965), ha lavorato con registi del calibro di Roger Vadim e Jean-Luc Godard. La sua immagine di donna libera e anticonformista ha rappresentato una svolta nella cultura dell’epoca, divenendo un modello di emancipazione e di cambiamento. Oltre all’attività cinematografica, Brigitte Bardot si è distinta per l’impegno nella difesa degli animali, fondando nel 1986 la Fondation Brigitte Bardot a Saint-Tropez, tuttora attiva nella tutela degli animali a livello internazionale.

La cerimonia funebre di Saint-Tropez si è svolta alla presenza di numerose persone comuni e personalità pubbliche, che hanno ricordato il carisma e la passione di Brigitte Bardot, sia sullo schermo che nella vita reale. L’addio nella cittadina simbolo della Costa Azzurra conferma il legame indelebile tra l’attrice e il luogo che più di ogni altro ha segnato la sua esistenza e l’immaginario collettivo francese.