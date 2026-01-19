La Federazione Ciclistica Italiana ha recentemente avanzato una proposta di revisione del codice della strada che prevede l'introduzione dell'obbligo di utilizzo del casco per tutti i ciclisti. Questa decisione ha suscitato un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori. Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, è intervenuto per chiarire la posizione della federazione e rispondere alle critiche ricevute, in particolare quelle che sostengono che questa misura potrebbe disincentivare l'uso della bicicletta nella quotidianità.

Dagnoni: 'Dobbiamo riflettere sulla sicurezza'

"L'obbligo di utilizzo del casco – ha affermato Dagnoni – secondo molti può costituire un deterrente all'utilizzo della bicicletta. Tuttavia, riteniamo sia giunto il momento di riflettere sulla sicurezza dei ciclisti, specialmente in contesti urbani dove i rischi sono significativi anche a basse velocità."

Il presidente ha messo in evidenza l'importanza della prevenzione attraverso misure concrete, sottolineando che il casco può realmente fare la differenza in caso di incidenti. Le obiezioni riguardano principalmente la paura che l’introduzione di tale obbligo possa allontanare le persone dall’uso della bici, una scelta che invece potrebbe giovare alla salute pubblica e all’ambiente, contribuendo a un minor inquinamento e a una maggiore vivibilità delle città.

Tuttavia, Dagnoni non sembra essere convinto da queste argomentazioni. "Se pensiamo agli sport in cui il casco è già obbligatorio, come nello sci o nelle competizioni motociclistiche, possiamo notare che ciò non ha impedito la pratica di queste attività; al contrario, ha incrementato i livelli di sicurezza."

Il presidente ha citato studi e dati provenienti da diverse casistiche, supportati dalla collaborazione con l'associazione Zerosbatti, un ente che si occupa di sicurezza stradale dei ciclisti. Secondo queste analisi, l’utilizzo del casco riduce in modo significativo il rischio di lesioni gravi in caso di cadute o collisioni. "Non stiamo demonizzando il ciclismo urbano – ha precisato Dagnoni – ma proponiamo una misura di protezione che potrebbe salvare vite umane."

'Il casco per una maggior consapevolezza'

Le posizioni espresse dalla Federciclismo hanno suscitato reazioni varie nel mondo politico e tra i cittadini.

Alcuni politici e associazioni di ciclisti temono che l’obbligo del casco possa portare ad una diminuzione del numero di ciclisti, a un’ulteriore congestione del traffico e a un incremento dell’inquinamento atmosferico. Altri, invece, appoggiano la proposta sottolineando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Dagnoni ha concluso il suo intervento invitando a una riflessione collettiva sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza dei ciclisti. "Dobbiamo lavorare insieme per promuovere una cultura della sicurezza. L'obbligo del casco non deve essere visto come un freno all'uso della bicicletta, ma come un passo verso una società più consapevole e attenta alla propria incolumità."

Con il dibattito che continua a infiammarsi, sarà fondamentale seguire gli sviluppi futuri della proposta, che si inserisce in un contesto più ampio di rinnovata attenzione verso la mobilità sostenibile e la salvaguardia della vita umana.