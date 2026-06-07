Un massiccio servizio straordinario della Polizia di Stato ha interessato la provincia di Crotone, con particolare attenzione a Cirò Marina e al capoluogo. L’operazione, coordinata dal Questore Renato Panvino, ha visto l’impiego di più articolazioni della Questura e delle Specialità, con l’obiettivo di prevenire reati, contrastare lo spaccio di droga e verificare il rispetto delle misure restrittive da parte di pregiudicati e sorvegliati speciali.

Controlli sul territorio e numeri dell’operazione a Crotone

L’attività straordinaria ha coinvolto ventidue posti di controllo, con l’identificazione di 699 persone, 170 delle quali con precedenti, e il controllo di 373 veicoli.

I controlli domiciliari sui soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale sono stati 22, mentre le violazioni al Codice della Strada accertate sono state nove. L’operazione ha interessato arterie principali, strade statali e zone urbane strategiche, garantendo un presidio costante per la prevenzione dei reati.

Focus su Cirò Marina: sorvegliati speciali e contrasto alla criminalità

A Cirò Marina, la Divisione Anticrimine e la Squadra Mobile hanno concentrato le verifiche su ventidue soggetti sottoposti a misure restrittive per reati di droga e associazione mafiosa. I controlli hanno incluso sorvegliati speciali e pregiudicati locali. Inoltre, il Reparto Prevenzione Crimine ha presidiato il territorio con posti di blocco, identificando 137 persone, di cui 42 con precedenti, e controllando 58 veicoli, rafforzando la sicurezza nelle aree più sensibili.

Risultati mirati: droga, veicoli e controlli amministrativi

Le Volanti hanno identificato 396 persone e controllato 190 veicoli, elevando due sanzioni stradali. Particolare rilievo ha avuto l’attività antidroga: due giovani sono stati denunciati per possesso e spaccio di cocaina e hashish nel centro cittadino. Parallelamente, l’Ufficio Polizia Amministrativa ha eseguito tre controlli commerciali, sanzionando un bar di Cirò Marina per occupazione abusiva di suolo pubblico, dimostrando l’attenzione anche agli aspetti normativi e amministrativi.