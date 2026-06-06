Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 6 giugno lungo la Strada Statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi di Rovito, subito dopo il tratto interessato dall’autovelox. Lo scontro ha coinvolto più autovetture, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti tempestivamente soccorritori e forze dell’ordine, mentre il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni.

Incidente a Rovito: coinvolte più auto

L’impatto si è verificato lungo uno dei tratti più trafficati della Statale 107 Silana-Crotonese.

Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti diversi veicoli che procedevano lungo la carreggiata. Il bilancio provvisorio parla di due feriti non gravi: un giovane automobilista e un componente di una famiglia che viaggiava a bordo di un’auto sulla quale era presente anche un bambino di appena due anni. Le condizioni delle persone coinvolte non desterebbero particolare preoccupazione.

Soccorsi immediati e traffico rallentato sulla Silana-Crotonese

Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono arrivati i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di assistenza e nella gestione della viabilità. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con code e rallentamenti che hanno interessato entrambe le direzioni di marcia.

Per consentire gli interventi di messa in sicurezza dell’area e i rilievi necessari, il traffico è stato regolato a senso unico alternato, una misura che ha inevitabilmente inciso sui tempi di percorrenza.

Dinamica da chiarire: massima prudenza per gli automobilisti

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli investigatori. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause che hanno provocato l’incidente né sull’esatta sequenza degli eventi. Le autorità stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo, viene raccomandata la massima prudenza agli automobilisti in transito nella zona, invitati a rispettare la segnaletica temporanea e le indicazioni fornite dal personale presente lungo il tratto interessato dall’emergenza.

.