Momenti di tensione a Ciro Marina per un grave incidente stradale che ha coinvolto nella giornata del 5 giugno un’ambulanza e un’autovettura in uno degli incroci più trafficati della città. Lo scontro è avvenuto tra via Indipendenza e via Tirone, richiamando sul posto soccorritori e forze dell’ordine. Cinque le persone rimaste ferite, fortunatamente senza conseguenze irreversibili. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause del sinistro e attribuire eventuali responsabilità.

Incidente tra ambulanza e auto a Ciro Marina

L’impatto si è verificato nella giornata di ieri all’incrocio tra via Indipendenza e via Tirone, un punto particolarmente frequentato della viabilità cittadina.

Per cause ancora da accertare, l’ambulanza e l’autovettura sono entrate in collisione provocando momenti di forte apprensione tra residenti e passanti. La violenza dello scontro ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte e messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Cinque feriti trasportati in ospedale dopo lo schianto

Il bilancio dell’incidente è di cinque feriti. Gli occupanti dell’automobile sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso per consentire ai medici di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Nonostante il trasporto d’urgenza e la preoccupazione iniziale, le condizioni dei coinvolti si sono rivelate meno gravi del previsto.

Tutte le persone ferite sono state dimesse dopo le cure del caso, con prognosi comprese tra i 30 giorni assegnati alla passeggera dell’auto e i 3 giorni per gli altri interessati.

Indagini in corso sulla dinamica del sinistro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ciro Marina, impegnati nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. A supporto delle operazioni è arrivata anche una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità e comprendere cosa abbia provocato la collisione. L’attenzione resta alta su un incrocio che rappresenta uno dei punti più delicati della circolazione cittadina.