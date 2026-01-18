C'è una svolta nel caso di scomparsa di Federica Torzullo, la giovane donna di 41 anni sparita nel nulla da Anguillara Sabazia, cittadina di 20mila abitanti alle porte di Roma. Sarebbe stato ritrovato un cadavere nell'azienda del marito, secondo quanto riportato dall'AenKronos

Tracce ematiche e poi il ritrovamento di un cadavere

A partire dalla giornata di ieri, si è compreso che le indagini potevano essere a una svolta. Gli investigatori hanno trovato tracce di sangue ovunque: nella casa della donna, sugli abiti da lavoro del marito, nella sua auto, in una cava e su mezzi legati all'azienda di famiglia.

A quel punto, la Procura ha lanciato un appello a chi ha responsabilità o informazioni utili di rivolgersi ai carabinieri per aiutare le indagini e fermare lo " strazio dei familiari".

Intanto, dalle telecamere di videosorveglianza, ma anche dall'analisi dei dati del suo cellulare, si evinceva che non sarebbe uscita da casa dopo il 8 gennaio; mancherebbero all'appello solo il suo cellulare e la borsa. Nel corso della mattinata di oggi, un nuovo inquietante colpo di scena: i carabinieri hanno trovato un corpo senza vita all'interno della sede dell’azienda del marito di Federica Torzullo, che è sita in via Comunale San Francesco.

Da quello che si apprende, in ogni caso, gli inquirenti non hanno confermato che il cadavere ritrovato sia della donna scomparsa e sono in corso i dovuti rilievi.

Le autorità stanno conducendo accertamenti per determinare se il corpo sia quello di Federica e per ricostruire le circostanze della sua scomparsa. Le operazioni di recupero e identificazione sono in corso e bisognerà attendere ancora per notizie ufficiali.

Il caso

Sulla vicenda si erano accesi i riflettori della cronaca nera sin da subito, ovvero sin da quando l'8 gennaio della donna si erano perse le tracce.

La funzionaria delle Poste in servizio presso il Centro meccanografico di Fiumicino era sposata con Claudio Carlomagno e proprio il marito, nelle ore successive alla sparizione, aveva denunciato di non avere più notizie della moglie. Le ricerche si erano direzionate verso il vicino lago di Bracciano, ma senza riscontro alcuno.

Il marito della donna era indagato per omicidio

A pochi giorni dalla scomparsa e dalla denuncia del marito, proprio quest'ultimo era stato messo sotto accusa, in quanto gli inquirenti sospettavano che potesse essere egli stesso coinvolto nella sparizione della moglie. Federica Torzullo, che è alta 1,80 metri, pesa 80 chili e ha alcuni tatuaggi sul corpo, quando si è allontanata da casa, almeno secondo la versione del marito, aveva portato con sé i documenti.

Insomma, dalle parole del marito sembrava profilarsi un allontanamento volontario, invece ora dopo ora si è reso chiaro sempre di più che qualcosa nel racconto dell'uomo non filava per nulla. La versione dell'uomo, che è titolare di una ditta di movimento terra, non convinceva assolutamente i carabinieri del nucleo operativo di Ostia.

I militari dell'Arma, infatti, coordinati dalla procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno sospettato che l'uomo potesse nascondere qualcosa e alla fine per lui è scattato un procedimento di indagine con l'accusa di omicidio. A questa, si è aggiunta poi quella di occultamento di cadavere. Successivamente è stata perquisita e sequestrata l'abitazione della coppia, ma anche un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti, che a quanto pare l'uomo frequentava per lavoro.

Testimonianze dei vicini

I sospetti si erano concentrati sul marito anche perché secondo alcune testimonianze raccolte dai media, la coppia avrebbe avuto frequenti tensioni e litigi prima della scomparsa di Federica Torzullo.

Un vicino di casa ha riferito che lei si allontanava dal marito durante le liti, e qualcuno ha anche ipotizzato che un possibile movente di omicidio possa essere legato alla separazione o alla paura di perdere la custodia del figlio da parte dell'uomo.

A complicare ulteriormente la posizione dell'uomo, che se fosse confermato che il corpo ritrovato sia della moglie si aggraverebbe ancora, le tracce ematiche trovate in più punti, che farebbero pensare che Federica Torzullo possa essere stata ferita mortalmente in casa o in un luogo vicino, e il corpo poi spostato o occultato.