Valeria Marini ha svelato di aver querelato Antonella Elia, per atti diffamatori ma non solo: "L'ho querelata. Mi ha anche messo le mani addosso", ha fatto sapere la showgirl in un nuovo intervento in TV.

Valeria Marini contro Antonella Elia

Ospite in studio a Storie al Bivio, Valeria Marini ha menzionato Antonella Elia parlandone in modo piuttosto critico.

"Mi ha fatto tanti attacchi, mi ha anche messo le mani addosso. Sì, è vero ed è provato dalle telecamere, ci sono tutti i video", ha detto Marini. Che ha spiegato come gli attacchi abbiano riguardato anche Aida Yespica: "Si deve assumere la responsabilità di aver strappato i capelli ad Aida Yespica, che è una persona deliziosa e molto educata".

I motivi alla base della querela

Marini ha detto: "Nessuno si può permettere di diffamare un’altra persona in questo modo. Io ho sempre giocato di rimessa ai suoi attacchi. A lei conviene attaccarmi, almeno si parla di lei".

Con l'aiuto della sua legale, ha sporto denuncia contro Elia: "Perché questa rivalità e queste offese? Io non ho fatto niente“.