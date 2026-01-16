Madonna ha espresso il suo sostegno alle proteste in Iran, definendole “una rivoluzione tanto necessaria”, tramite un post su Instagram. Nel messaggio, la popstar riflette sulle libertà che spesso diamo per scontate – viaggiare, vestirsi, esprimersi, cantare, ballare – e sottolinea come le donne iraniane non ne godano. Aggiunge: “Il popolo iraniano non ha conosciuto la libertà per secoli. Non posso affermare di conoscere veramente le sofferenze sopportate, ma i miei pensieri e le mie preghiere sono con il popolo iraniano. Il momento è adesso. Tenete duro!

Sono con l’Iran. Che le loro voci siano ascoltate. Iran libero!”. Il post risale al 16 gennaio 2026, ore 11:51, secondo la testata che lo ha riportato.

Un messaggio di sostegno in un momento critico

Il sostegno di Madonna arriva in un momento di forte tensione in Iran, dove le proteste, iniziate il 28 dicembre 2025 per motivi economici, si sono trasformate in un movimento di massa contro il regime. Le autorità hanno risposto con un blackout di internet e una repressione violenta, con migliaia di arresti e centinaia di vittime. Il gesto della popstar si inserisce in un contesto in cui pochi artisti occidentali hanno preso posizione pubblicamente.

Risonanza internazionale e solidarietà

Il post di Madonna ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando la portata globale della protesta iraniana.

La sua voce si aggiunge a quelle di attivisti, registi e artisti che chiedono libertà e diritti per le donne in Iran. Sebbene non vi siano conferme su un impatto diretto del suo messaggio, la sua notorietà contribuisce a mantenere alta l’attenzione sul tema.