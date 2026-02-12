L'attore James Van Der Beek, indimenticabile protagonista di Dawson’s Creek nel ruolo di Dawson Leery, è scomparso all'età di 48 anni. La notizia è stata diffusa dalla sua famiglia attraverso un commosso post su Instagram: "Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia". L’attore combatteva da tempo contro un cancro al colon, come da lui stesso dichiarato nel 2024.

Un percorso umano e professionale segnato dal successo

Nato l'8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, Van Der Beek possedeva origini olandesi.

La sua passione per la recitazione si manifestò fin da giovane, portandolo a esordire sui palcoscenici teatrali e in produzioni off-Broadway. La vera consacrazione arrivò nel 1998 con Dawson’s Creek, serie che lo proiettò nell'olimpo delle icone televisive di fine anni Novanta. Per dedicarsi interamente al progetto, l'attore interruppe gli studi universitari presso la Drew University, dove era iscritto grazie a una borsa di studio. La serie, che lo vide protagonista, proseguì la sua messa in onda fino al 2003.

La lotta contro la malattia e l’eredità artistica

Nel corso del 2024, Van Der Beek aveva scelto di condividere pubblicamente la sua battaglia contro il cancro al colon, diagnosticatogli in precedenza.

La famiglia, nel richiedere privacy in questo momento di profondo dolore, ha anticipato che "ci sarà tempo per condividere i suoi desideri, il suo amore per l’umanità e la sacralità del tempo". L’annuncio della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione tra i fan e i colleghi, che lo ricordano unanimemente per la sua sensibilità e il suo profondo impegno artistico e umano. Al momento, non sono disponibili conferme indipendenti che vadano oltre la comunicazione ufficiale della famiglia.