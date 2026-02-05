Fabrizio Corona ha denunciato Mediaset per tentata estorsione. Oggi, 5 febbraio in un video pubblicato su Instagram il legale di fiducia dell'ex re dei paparazzi Ivano Chiesa ha spiegato le motivazioni della denuncia sporta dal suo assistito spiegando che la lettera inviata dall'azienda di Cologno Monzese al locale notturno di Pisa dove dovrà essere ospite il 51enne è priva di fondamento.

Le parole dell'avvocato di Corona

L'avvocato di Corona in un video registrato su Instagram ha spiegato perché il suo assistito ha deciso di denunciare Mediaset: "Non siamo in Corea".

Sulla base di quanto dichiarato da Ivano Chiesa, l'iniziativa di Mediaset è una cosa molto grave e non ha fondamento poiché il gestore di una discoteca ha il compito di occuparsi della sicurezza ma non può impedire ad un'ospite di parlare. In conclusione il legale di fiducia di Fabrizio Corona si è domandato dove voglia arrivare Mediaset, visto che prima ha chiesto a Meta e Google di rimuovere tutti i contenuti social del 51enne, poi lo ha denunciato per diffamazione e ora chiede ai locali di stare attenti a ciò che dice Corona.

La decisione di Mediaset

La mossa di Fabrizio Corona arriva dopo una lettera inviata da Mediaset a tutti i locali notturni che intendono ospitare l'ex re dei papazzi.

Il documento firmato dallo Studio Legale Gulotta Varischi Pino chiede che durante le ospitate non debbano esserci critiche, attacchi o riferimenti offensivi a Mediaset.

Il documento è indirizzato a Linea Eventi S.r.L., società che gestisce il Momento Club di Ghezzano (Pisa), dove Corona dovrebbe essere ospite il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Il parere del web

La battagli legale tra Corona e Mediaset continua ad oggetto di discussione anche sui social.

Un utente ha scritto: "Con quale coraggio Corona denuncia per estorsione? Non sta ottenendo profitto dalla gente quindi non c'è estorsione". Un altro ha affermato: "Poi dicono che Mediaset non vuole mettere il bavaglio a Corona. Mi viene da ridere". Un'ulteriore utente ha invece affermato: "Non seguo Corona, ma ha ragione lui viste le mosse ridicole di Mediaset". Infine c'è chi ha criticato entrambi: "Da una e dall'altra penso che stiano sbagliando tutti".